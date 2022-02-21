ЦМК шины КАМА PRO можно восстановить до конца года

Политика
21 февраля 2022

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES запускает новую акцию для владельцев грузовой техники. До конца 2022 года в рамках специального предложения «Восстановление от бренда КАМА PRO» покупатели ЦМК шин КАМА PRO могут получить возможность бесплатного восстановления шин на цельнометаллокордных каркасах КАМА и КАМА PRO методом холодной наварки на мощностях ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».

Условия акции распространяются на ЦМК шины брендов КАМА и KAMA PRO, бывшие в употреблении, не пригодные к дальнейшей эксплуатации в связи с износом протектора, но пригодные к восстановлению. Воспользоваться специальным предложением могут как частные предприниматели, так и юридический лица. 

Количества каркасов ЦМК шин КАМА и КАМА PRO, которые могут быть восстановлены бесплатно в рамках акции, равно количеству приобретенной в 2022 году продукции бренда КАМА PRO*.

Порядок участия в акции:

  1. Купите ЦМК шины бренда КАМА PRO у официального дистрибьютора KAMA TYRES – ООО «Торговый дом «Кама».
  2. Отберите пригодные для восстановления каркасы ЦМК шины брендов КАМА и KAMA PRO.

Инструкция для первичного визуального осмотра каркасов ЦМК шин доступна на сайте https://www.td-kama.com/ru/.

  1. Организуйте доставку отобранных каркасов на производство (г. Нижнекамск). 
  2. Получите на свой склад бесплатно восстановленные ЦМК шины. Доставка осуществляется за счет «Торговый дом «Кама».

* Условия акции «Восстановление от бренда КАМА PRO» распространяются только на шины, приобретенные у официального дистрибьютора KAMA TYRES – ООО «Торговый дом «Кама» в период действия специального предложения, а именно с 01.01.2022 года по 30.11.2022 года. При этом допускается участие конечных потребителей (автотранспортных предприятий), если ЦМК шины бренда КАМА PRO были приобретены у вышеуказанного дистрибьютора в период действия акции (при наличии подтверждающих документов).

Источник: https://kamatyres.shop/catalog/tsmk_shiny_kama_pro/ 

https://www.td-kama.com/ru/brand/kamapro/

Для визуального осмотра каркасов желательно при себе иметь следующие
инструменты:

  • Шиномонтажное шило;
  • Фонарь;
    Мел восковой;
  • Перчатки рабочие;
  • Рулетка;
  • Щетка, сухая тряпка, металлическая щетка на зимний период;
  • Карточка для записи результата осмотра, ручка, карандаш.

Алгоритм выполнения работ:

  • Осмотр шины необходимо выполнять на улице в светлое время
    суток или в помещении (гараж, склад и т.п.) при достаточном
    освещении, в случае необходимости применять фонарь.
  • Предварительно очистить шину от пыли, грязи, снега, льда, воды.
  • Осмотр шины начинать с определения даты производства на
    боковине: первые две — неделя производства, вторые две – год
    производства. Возраст каркаса не должен превышать 6 лет.
  • Серийный номер должен быть читаемым.
  • Бренд, типоразмер должен соответствовать принимаемым на
    восстановление.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

На Кубани стартует конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет»

Общество

Где найти продающие креативы для рекламных постов: основные источники

Новости

Концерты МАСМ, состоявшиеся в Корее, представит Stay Home with Russian Seasons

Мир

Ведущие каналов CGTN приветствовали Праздник весны на пяти языках