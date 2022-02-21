ЦМК шины КАМА PRO можно восстановить до конца года

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES запускает новую акцию для владельцев грузовой техники. До конца 2022 года в рамках специального предложения «Восстановление от бренда КАМА PRO» покупатели ЦМК шин КАМА PRO могут получить возможность бесплатного восстановления шин на цельнометаллокордных каркасах КАМА и КАМА PRO методом холодной наварки на мощностях ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».

Условия акции распространяются на ЦМК шины брендов КАМА и KAMA PRO, бывшие в употреблении, не пригодные к дальнейшей эксплуатации в связи с износом протектора, но пригодные к восстановлению. Воспользоваться специальным предложением могут как частные предприниматели, так и юридический лица.

Количества каркасов ЦМК шин КАМА и КАМА PRO, которые могут быть восстановлены бесплатно в рамках акции, равно количеству приобретенной в 2022 году продукции бренда КАМА PRO*.

Порядок участия в акции:

Купите ЦМК шины бренда КАМА PRO у официального дистрибьютора KAMA TYRES – ООО «Торговый дом «Кама». Отберите пригодные для восстановления каркасы ЦМК шины брендов КАМА и KAMA PRO.

Инструкция для первичного визуального осмотра каркасов ЦМК шин доступна на сайте https://www.td-kama.com/ru/.

Организуйте доставку отобранных каркасов на производство (г. Нижнекамск). Получите на свой склад бесплатно восстановленные ЦМК шины. Доставка осуществляется за счет «Торговый дом «Кама».

* Условия акции «Восстановление от бренда КАМА PRO» распространяются только на шины, приобретенные у официального дистрибьютора KAMA TYRES – ООО «Торговый дом «Кама» в период действия специального предложения, а именно с 01.01.2022 года по 30.11.2022 года. При этом допускается участие конечных потребителей (автотранспортных предприятий), если ЦМК шины бренда КАМА PRO были приобретены у вышеуказанного дистрибьютора в период действия акции (при наличии подтверждающих документов).

Источник: https://kamatyres.shop/catalog/tsmk_shiny_kama_pro/

https://www.td-kama.com/ru/brand/kamapro/

Для визуального осмотра каркасов желательно при себе иметь следующие

инструменты:

Шиномонтажное шило;

Фонарь;

Мел восковой;

Мел восковой; Перчатки рабочие;

Рулетка;

Щетка, сухая тряпка, металлическая щетка на зимний период;

Карточка для записи результата осмотра, ручка, карандаш.

Алгоритм выполнения работ: