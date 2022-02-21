ЦМК шины КАМА PRO можно восстановить до конца года

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES запускает новую акцию для владельцев грузовой техники. До конца 2022 года в рамках специального предложения «Восстановление от бренда КАМА PRO» покупатели ЦМК шин КАМА PRO могут получить возможность бесплатного восстановления шин на цельнометаллокордных каркасах КАМА и КАМА PRO методом холодной наварки на мощностях ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».
Условия акции распространяются на ЦМК шины брендов КАМА и KAMA PRO, бывшие в употреблении, не пригодные к дальнейшей эксплуатации в связи с износом протектора, но пригодные к восстановлению. Воспользоваться специальным предложением могут как частные предприниматели, так и юридический лица.
Количества каркасов ЦМК шин КАМА и КАМА PRO, которые могут быть восстановлены бесплатно в рамках акции, равно количеству приобретенной в 2022 году продукции бренда КАМА PRO*.
Порядок участия в акции:
- Купите ЦМК шины бренда КАМА PRO у официального дистрибьютора KAMA TYRES – ООО «Торговый дом «Кама».
- Отберите пригодные для восстановления каркасы ЦМК шины брендов КАМА и KAMA PRO.
Инструкция для первичного визуального осмотра каркасов ЦМК шин доступна на сайте https://www.td-kama.com/ru/.
- Организуйте доставку отобранных каркасов на производство (г. Нижнекамск).
- Получите на свой склад бесплатно восстановленные ЦМК шины. Доставка осуществляется за счет «Торговый дом «Кама».
* Условия акции «Восстановление от бренда КАМА PRO» распространяются только на шины, приобретенные у официального дистрибьютора KAMA TYRES – ООО «Торговый дом «Кама» в период действия специального предложения, а именно с 01.01.2022 года по 30.11.2022 года. При этом допускается участие конечных потребителей (автотранспортных предприятий), если ЦМК шины бренда КАМА PRO были приобретены у вышеуказанного дистрибьютора в период действия акции (при наличии подтверждающих документов).
Источник: https://kamatyres.shop/catalog/tsmk_shiny_kama_pro/
https://www.td-kama.com/ru/brand/kamapro/
Для визуального осмотра каркасов желательно при себе иметь следующие
инструменты:
- Шиномонтажное шило;
- Фонарь;
Мел восковой;
- Перчатки рабочие;
- Рулетка;
- Щетка, сухая тряпка, металлическая щетка на зимний период;
- Карточка для записи результата осмотра, ручка, карандаш.
Алгоритм выполнения работ:
- Осмотр шины необходимо выполнять на улице в светлое время
суток или в помещении (гараж, склад и т.п.) при достаточном
освещении, в случае необходимости применять фонарь.
- Предварительно очистить шину от пыли, грязи, снега, льда, воды.
- Осмотр шины начинать с определения даты производства на
боковине: первые две — неделя производства, вторые две – год
производства. Возраст каркаса не должен превышать 6 лет.
- Серийный номер должен быть читаемым.
- Бренд, типоразмер должен соответствовать принимаемым на
восстановление.