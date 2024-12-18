Дебюты серии HUAWEI Nova 13: переосмысление дизайна, камер и удобства пользователя 

Компания HUAWEI представила новую серию HUAWEI Nova 13 на презентации флагманских продуктов HUAWEI в Дубае. Передовым новым текстурным дизайном Dynamic Plaid, возможностями мультифокального портрета и инновациями на основе искусственного интеллекта серия HUAWEI Nova 13 открывает новую волну тенденций и воплощает творческий дух молодого поколения.

Серия HUAWEI Nova 13 представляет собой смелый скачок в дизайне благодаря сочетанию узоров в клетку. Сохраняя верность своей модной, минималистичной эстетике, серия HUAWEI Nova 13 переносит текстуру пледа из одежды и аксессуаров в мир портативного дизайна, формируя игру света и тени. Благодаря точности наноуровня в текстурном дизайне Dynamic Plaid, он сочетает в себе смелую, вдохновленную технологиями утонченность с современным штрихом. Затенение узора тонко меняется в зависимости от угла обзора, добавляя динамическую визуальную привлекательность. Задняя крышка изготовлена с уникальным обновленным покрытием Star Effect, обеспечивающим шелковистую атласную текстуру, непреодолимо гладкую и удобную в руке.

Выпущенная в гамме Loden Green в качестве флагманской расцветки, эта модель воплощает в себе освобождающий от условностей стиль жизни — легкость, спонтанность и индивидуальность. Это малонасыщенный теплый оттенок, сдержанный, но оживленный, побуждающий вернуться к себе, зовущий пользователя ценить самые настоящие моменты жизни. Также доступна белая и черная цветовые гаммы, неустаревающие цвета, надолго сохраняющие впечатления.

Являясь определяющим модным элементом модельного ряда Nova, серия HUAWEI Nova 13 повышает уровень фирменного дизайна камеры Super Star Orbit Ring более четкой, более изысканной эстетикой для дополнительной изысканности. 5D-структура стекла на задней панели улучшает тактильные ощущения, максимально улучшая визуальное восприятие высоты камеры, создавая элегантный, целостный образ.

В серии HUAWEI Nova 13 дебютирует функция AI Best Expression. Независимо от того, снимаете вы одного человека или группу, этот инструмент оптимизирует каждое выражение лица, сканируя пакетные снимки, чтобы пользователь мог выбрать самые естественные и привлекательные выражения лица из нескольких серийных снимков и адаптировать их для обеспечения лучшей композиции фото.

Впервые серия HUAWEI Nova 13 поддерживает возможности мультифокального портрета на фронтальной и основных камерах, обеспечивая портретные снимки с насыщенной художественной атмосферой. Модель HUAWEI Nova 13 Pro представляет модернизированную 50-мегапиксельную камеру с регулируемой диафрагмой в диапазоне от F1.4 до F4.0. Эта интеллектуальная система диафрагмы может распознавать снимаемые сцены и соответственно настраивать параметры, помогая пользователю запечатлеть потрясающие моменты. Оснащенная оптической стабилизацией изображения (OIS), камера улучшает светочувствительность, обеспечивая более четкие результаты съемки в условиях низкой освещенности.

Кроме того, портретная камера с телеобъективом (3-кратный оптический зум) и стабилизацией OIS обеспечивает универсальные варианты приближения, что идеально подходит для портретных снимков на средних и дальних расстояниях. Это позволяет получать детальные, четкие изображения, сохраняя при этом чистую и визуально яркую композицию, будь то съемка крупных планов или живописных фонов.

Серия HUAWEI Nova 13 с интерфейсом EMUI 14.2 обеспечивает пользователям устройства приятную, интеллектуальную, безопасную и эффективную среду. Благодаря улучшенным Темам HUAWEI пользователи могут использовать стикеры с символами, чтобы добавлять вырезанные изображения из своей галереи в качестве стикеров на тематический фон, что обеспечивает полет творчества. Для эмодзи пользователи могут использовать стикеры эмодзи, чтобы создавать собственные персонализированные фоны. Домашний экран также поддерживает персонализированные стикеры с символами, давая пользователям более широкие возможности для самовыражения.

Компания Huawei всегда считала кибербезопасность и защиту конфиденциальности главным приоритетом, предлагая повышенную прозрачность и расширенное управление разрешениями приложений и статусом безопасности устройства. Поддержка управления отслеживанием приложений и ключевых контрольных точек при установке и работе приложений добавляет дополнительный уровень защиты для пользователей.

В смартфонах серии HUAWEI Nova 13 вопрос питания решается с помощью нового режима зарядки HUAWEI SuperCharge Turbo 100 Вт с точным ИИ-контролем температуры для обеспечения стабильной выходной мощности, в результате чего смартфон HUAWEI Nova 13 Pro может заряжаться до 50 % всего за 9 минут, а HUAWEI Nova 13 достигает 50 % за 10 минут.

Серия HUAWEI Nova 13 оборудована большим аккумулятором емкостью 5000 мАч.

С новым динамическим полноцветным дисплеем серия HUAWEI Nova 13 получила функцию AI HDR, которая сочетает технологию HDR с алгоритмами ИИ для автоматического распознавания сцен, обеспечивая более четкие детали как в бликах, так и в тенях, более насыщенные цвета и яркие, прозрачные визуальные впечатления для повышения художественной привлекательности и удовольствия от просмотра каждого изображения.

Чтобы обеспечить удобство просмотра изображения при тусклом освещении, серия HUAWEI Nova 13 предлагает усовершенствованный режим AI Eye Comfort Display, улучшающий уход за глазами с разных точек зрения. За счет интеллектуального анализа окружающего освещения, распознавания содержимого изображения и контроля уровней синего света он обеспечивает более комфортный просмотр без напряжения глаз, адаптируясь к среде пользователя для оптимальной заботы о глазах.

Модель HUAWEI Nova 13 Pro оборудована адаптивным дисплеем LTPO 120 Гц, обеспечивающим плавную и энергоэффективную работу с динамической регулировкой частоты обновления в соответствии с вашими потребностями. Постоянно включенный дисплей (AOD) обеспечивает быстрый просмотр основной информации, а функция Splash Touch & Touch Optimisation обеспечивает плавное и точное взаимодействие даже на влажном экране.