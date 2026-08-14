Stevie Awards объявляет лауреатов премии International Business Awards® 2026 года из 78 стран и регионов мира

Выдающиеся организации и руководители из разных стран и регионов мира стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых наград Stevie в рамках 23-й ежегодной международной бизнес-премии The 23rd Annual International Business Awards (IBAs) — единственной в мире международной комплексной программы бизнес-наград.

Независимое жюри из более 210 представителей делового сообщества, работавших в составе 11 специализированных комитетов, рассмотрело более 3800 заявок от организаций из 78 стран и регионов мира. Победители определялись на основании средних баллов, присвоенных членами независимого жюри.

Полный список лауреатов золотых, серебряных и бронзовых наград Stevie Awards 2026 года по категориям представлен на веб-сайте iba.stevieawards.com.

Организации, получившие наибольшее количество наград Stevie Awards

Лидером по общему количеству золотых, серебряных и бронзовых наград Stevie Awards стала группа компаний Viettel. Компании Viettel во всем мире получили в общей сложности 28 наград, при этом Viettel Cambodia Pte., Ltd. и Viettel Peru S.A.C. завоевали по шесть наград каждая. В число других отмеченных наградами компаний группы Viettel вошли Viettel Post Joint Stock Corporation, Viettel Burundi (Lumitel), Viettel Solutions, Viettel Tanzania PLC (Halotel), Viettel Global, Viettel Group, Viettel IDC и Viettel Timor.

Среди других организаций, завоевавших не менее четырех золотых наград Stevie Awards:

9 золотых наград Stevie

Globe Telecoms, Inc., Манила, Филиппины

7 золотых наград Stevie

Cathay United Bank, Тайбэй, Тайвань

LLYC, Мадрид, Испания

Tata Consultancy Services, различные регионы

6 золотых наград Stevie

Cathay Financial Holding Co. Ltd., Тайбэй, Тайвань

HALKBANK, Аташехир, Турция

IBM, различные регионы

Megaworld Foundation, Inc. и Megaworld Lifestyle Malls, Тагиг, Филиппины

pladis, Стамбул, Турция

QNB, Стамбул, Турция

The Development Bureau of the HKSARG и the Construction Industry Council, Гонконг

5 золотых наград Stevie

CarrefourSA, Малтепе, Турция

Leobit, Остин, штат Техас, США

Miral, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты

4 золотые награды Stevie

Abu Dhabi Customs, Абу-Даби, ОАЭ

Addvox, Мехико, Мексика

AS Watson, Милан, Италия, и Гонконг

Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Адана, Турция

Cebuana Lhuillier, Макати, Филиппины

Cisco Systems, Сан-Хосе, штат Калифорния, США

George Capital Finance Solutions, Сидней, Австралия

HeyMo® The Experience Design Company, Стамбул, Турция

Noguchi x, Будапешт, Венгрия

Türkiye Sigorta, Бешикташ, Турция

Церемония награждения в Париже

Торжественная церемония вручения наград на красной ковровой дорожке состоится в среду, 28 октября 2026 года, в отеле Pullman Paris Montparnasse в Париже (Франция). На мероприятии будут также чествовать лауреатов Stevie Awards for Great Employers, Stevie Awards for Technology Excellence и German Stevie Awards за этот год. Церемония будет транслироваться в прямом эфире по всему миру, продажа билетов уже открыта.

«Мы поздравляем всех победителей International Business Awards 2026 года за их выдающиеся достижения, — заявила Мэгги Миллер (Maggie Miller), президент Stevie Awards. — Победители этого года демонстрируют поразительный уровень инновации, лидерства и творчество подхода, который мы наблюдаем в организациях самого разного масштаба и из самых разных отраслей по всему миру. Их достижения задают высокую планку совершенства, и мы с нетерпением ждем возможности отметить их успехи на сцене в Париже в октябре этого года».

Премия International Business Awards вручается организацией Stevie Awards, которая является организатором девяти ведущих мировых программ бизнес-наград, включая The American Business Awards и Stevie Awards for Women in Business.

International Business Awards — ведущая мировая программа бизнес-наград. Подавать заявки могут любые организации мира — государственные и частные, коммерческие и некоммерческие, крупные и малые.

Премия IBA, также известная как «International Stevies», отмечает достижения более чем в 200 категориях, охватывающих все аспекты деятельности организаций. Награды присуждаются организациям, руководителям, предпринимателям и командам, а также за достижения в области продуктов и услуг, технологий, инноваций и преобразований с использованием искусственного интеллекта, маркетинга, связей с общественностью, обслуживания клиентов, управления персоналом, веб-сайтов, приложений, мероприятий, публикаций, видеоматериалов, подкастов, устойчивого развития, интеллектуального лидерства, инноваций в государственном и общественном секторе и многих других областях.

В рамках IBA 2026 года также предусмотрены отдельные категории за выдающиеся достижения в области инноваций и преобразований с использованием искусственного интеллекта, а также инноваций в государственном и общественном секторе, что отражает меняющийся ландшафт мирового бизнеса.