День защиты хризотила напоминает о преимуществах «горного льна»

16 апреля отмечается День защиты хризотила! Этот праздник посвящен всем добывающим и обрабатывающим «горный лен» предприятиям, на которых сегодня трудятся сотни тысяч людей. Они выпускают доступную, качественную и надежную продукцию, которая позволяет строить жилье, производства и инфраструктурные проекты, реализовывать важные социальные, массовые проекты, улучшать жизнь миллионов людей по всему миру.

Более 40 лет хризотил-асбест находится под давлением внешних сил, угрожающих развитой и полезной индустрии. Движение «Народ за хризотил» объединяет в себе работников хризотиловой промышленности, готовых отстаивать свои рабочие места, право на труд и улучшение жизни. Благодаря их деятельности выпускают более 300 видов продукции на основе хризотилового волокна, среди которых: шифер, фасадные плиты, теплоизоляционные материалы, огнеупорный картон, добавки для укрепления автодорог, материалы, использующиеся в ракетостроении и при строительстве котлов атомных ледоколов.

Для развивающихся стран хризотиловая продукция дает возможность реализовывать массовые проекты по снабжению населения доступным жильем и питьевой водой, быстро и качественно строить производства, прокладывать дороги. В России продукты из «горного льна» стали основой для программ капитального ремонта во многих регионах, одними из наиболее популярных решений для частного домостроения, приняли участие в ряде государственных инфраструктурных проектов.

Более того, Россия является мировым лидером по объемам добычи и обработки хризотилового волокна, развивает экспортный потенциал. Комбинаты «Ураласбест» и «Оренбургские минералы» являются основными работодателями для городов Асбест и Ясный. В Казахстане работает комбинат «Костанайские минералы», обеспечивающий львиную долю рабочих мест для города Житикара. Они являются важным условием благосостояния своих регионов, а продукцию комбинатов приобретают страны почти половины земного шара.

Массовость движения «Народ за хризотил» была бы невозможна, если бы риторика противников хризотила была правдивой. Многочисленные научные исследования, статистические данные по состоянию здоровья сотрудников на хризотиловых производствах, отзывы потребителей – все эти данные говорят о том, что хризотил безопасен при контролируемом использовании. Этот уникальный природный материал дает возможность строить лучшую жизнь для миллионов человек по всему миру, и потому его готовы защищать от происков недобросовестных конкурентов как на низовом, так и высоком официальном уровне!