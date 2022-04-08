Дерипаска назвал два перспективных региона для развития национальной экономики

По мнению российского бизнесмена Олега Дерипаски, два перспективных федеральных субъекта, которые могут стать флагманами национальной экономики – это Южный федеральный округ России и Сибирь. Об этом он рассказал на торжественной церемонии открытия первого в стране университетского лицея имени Лобачевского в Краснодарском крае.

Университетский лицей имени Лобачевского открылся на Кубани в Усть-Лабинске. Преподаватели учреждения будут осуществлять подготовку учеников к дальнейшему поступлению в лучшие вузы страны на естественно-научные факультеты. Немаловажно, лицей предоставляет бесплатное обучение. Приезжие школьники могут поселиться в удобном, обустроенном кампусе. Проживание – также бесплатное.

«Я действительно уверен, что в нашей стране имеются два перспективных центра для развития всей национальной экономики – это Сибирь и, безусловно, Кубань. Мы должны сделать все от себя возможное, чтобы люди здесь могли не просто жить, но и получать все необходимое – все то, что имеется сегодня в Москве и в других крупных городах. Успех проекта с лицеем вплотную связан с нашим совместным, конструктивным взаимодействием», – сказал предприниматель.

Дерипаска добавил, что родители учащихся кубанского университетского лицея сделают немалый вклад в образовательную и будущую профессиональную подготовку своих детей, поскольку образование молодежи – всегда очень ценные и полезные инвестиции.

Источник фото: yuga.ru