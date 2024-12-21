Directum RX полностью совместим с обновленным сервером документов «Р7-Офис»

Команды отечественных разработчиков «Р7» и Directum подтвердили совместимость интеллектуальной ECM/BPM-системы Directum RX версии 4.11 с новой версией кроссплатформенного пакета офисных приложений «Р7-Офис» версии 2024.3.2.622.

Теперь пользователи обеих систем могут воспользоваться новыми инструментами для управления документами: ограничивать редактирование отдельных частей содержания, например разрешать вносить изменения только в определенные разделы или устанавливать пароли для защиты данных; за счет отображения формул в таблицах видеть, какие расчеты стоят за значениями в ячейках — находить и исправлять ошибки без ручной отладки; сортировать дни недели в произвольном порядке в сводных таблицах, создавая отчеты с уникальной хронологией — например, с понедельника по воскресенье или в обратном порядке; задавать индивидуальные критерии сортировки, например организовать категории товаров, статусы задач или временные рамки так, как это нужно для бизнес-процессов; за счет функции «Подбор цели» автоматизировать обратные расчеты: изменяя одно значение, программа подбирает параметр, необходимый для достижения целевого результата в другой ячейке.

Совместимость системы Directum RX с обновленным сервером документов «Р7-Офис» расширяет возможности построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры, поскольку оба решения включены в Единый реестр российского программного обеспечения.