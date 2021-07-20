Домен .РУС – надежный инструмент в стратегии национальной безопасности РФ

В начале июля президент России Владимир Путин издал указ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», в котором много внимания уделено интернету.

В документе (п. 57) говорится о необходимости формирования безопасной информационной среды, недоступной для иностранного влияния. Также в нём подчёркивается важность развития и внедрения именно российских сетевых и других инновационных технологий (пп.57, 68-72, 76).

И основа для этой среды уже существует. Это кириллическая доменная зона .РУС, призванная объединить всё русскоязычное интернет-сообщество. Недавно мы запустили проект МИР.РУС, в рамках которого каждый гражданин России может получить бесплатное доменное имя на всю жизнь.

Собственное доменное имя — наиболее надёжная база для создания своего интернет-присутствия. В социальных сетях у вас нет никаких гарантий, вас легко могут заблокировать по произволу руководства. Регистрация домена, в отличие от создания аккаунта в соцсети, является юридически значимой операцией. Поэтому ваш домен никто не отберёт и не удалит.

То, что .РУС — российская и кириллическая зона, — сводит к минимуму вероятность негативного влияния из-за рубежа по политическим или иным причинам.

Отметим и другие положения, обозначенные в указе. Президент обращает внимание на важность защиты и сохранения русского языка как государственного языка России (п. 93.12). Безусловно, этой цели отвечает и работа доменной зоны .РУС.

Среди важнейших направлений внешней политики страны В.В. Путин назвал укрепление отношений со странами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия; укрепление позиций русского языка как языка международного общения; оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом; укрепление братских связей между русским, белорусским и украинским народами (п.101).

Так как .РУС — домен не только России, но и всего мирового русскоязычного сообщества, в будущем он станет пространством созидательного взаимодействия всех людей, знающих русский язык и близких к русской культуре. Он сыграет значительную роль в развитии сотрудничества России и стран СНГ.

Таким образом доменная зона .РУС и, в частности, проект МИР.РУС уже сейчас готовы удовлетворить потребность российского общества в безопасном информационном пространстве, защищённом от внешних деструктивных влияний. Концепция домена соответствует задачам внутренней и внешней политики страны. При этом потенциал доменной зоны не ограничивается задачами локального масштаба, и в будущем .РУС готов выйти и на международный уровень.



О Регистратуре .РУС (rusnames.ru). Компания «Русские Имена» создана с целью расширения русскоязычного адресного пространства сети интернет в интересах русскоязычного интернет-сообщества. Основными направлениями деятельности компании являются администрирование домена .РУС, создание и поддержка новых русскоязычных доменов верхнего уровня.