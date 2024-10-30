Дуцзянъянь исследует деловой потенциал гигантских панд 

Во время Международного дня гигантских панд, который отмечается 27 октября, город Дуцзянъянь в провинции Сычуань объявил о своем участии в конкурсе Panda Homeland Culture Creativity Contest. Проект, организованный правительством Чэнду, призван помочь городу стать ведущим мировым центром культурных и творческих инициатив на тему панд.

Являясь важной частью проекта Dujiangyan Panda Creative Project, Дуцзянъянь выберет гигантскую панду в качестве своего посла с помощью Национального центра сохранения и исследований гигантских панд. Эта панда вдохновит уникальную систему, сочетающую историю, культуру и окружающую среду Дуцзянъяня, чтобы подкрепить усилия по брендингу города.

Город будет привлекать участников в различных категориях, таких как скульптура, живопись, видео, дизайн и другие, чтобы продемонстрировать разнообразную культурную ценность гигантской панды, продвигая ее использование в общественных местах, туризме и цифровых приложениях.

Местная культурная и туристическая группа возглавит платформу для культурных инноваций гигантских панд, способствуя сотрудничеству и взаимной выгоде среди участников. Панда, которая будет представлять город Дуцзянъянь, скоро будет раскрыта.

Ли Юэ (Li Yue), директор отдела публичных связей Дуцзянъяня, говорит, что с повысит культуру бренда гигантских панд, укрепит культурную индустрию панд и поможет Чэнду стать глобальным культурным центром гигантских панд, демонстрируя город как ключевого игрока.

В ходе последующего мероприятия по созданию культурного и творческого бренда гигантских панд отечественные лидеры культурной и творческой отрасли и художники обсудили создание и реализацию культурных и творческих брендов гигантских панд.

Чжоу Сяодун (Zhou Xiaodong), генеральный менеджер Chengdu Dujiangyan Investment Development Group, назвал возможности сотрудничества для проекта гигантской панды в Дуцзянъяне. Группа планирует создать в городе заведения на тему гигантских панд, в том числе рестораны, отели и культурные объекты.

В последние годы Дуцзянъянь развивает тематический туризм, связанный с гигантскими пандами, проводит различные мероприятия и создает смежные бренды. Он был назван лучшим местом для пилотного проекта национального парка гигантских панд и был выбран в качестве образцового города для продвижения продуктов, дружественных к гигантским пандам.

Фу Юсян (Fu Yuxiang), известный международный скульптор и сопредседатель конкурса Panda Homeland Culture Creativity Contest, пригласил мировых авторов продемонстрировать дальновидные, инновационные работы, которые выводят гигантскую панду на мировую арену.

На сегодняшний день в конкурсе приняли участие более 100 художников, креативных экспертов и представителей бизнеса из таких стран и регионов, как Япония, США, Уругвай и Норвегия.