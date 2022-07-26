Его Королевское Высочество наследный принц Мухаммед ибн Салман объявил детали проекта ЛИНИИ, города будущего, который будет построен в НЕОМ

Его Королевское Высочество Мухаммед ибн Салман, наследный принц и председатель совета директоров компании НЕОМ, сегодня представил проект ЛИНИИ, революции в развитии цивилизации, которая превыше всего ставит человека, обеспечивая беспрецедентное качество проживания в городской среде в сочетании с нетронутой окружающей природой. В январе прошлого года Его Королевское Высочество огласил первоначальную идею и видение города, которые по-новому определяют концепцию городского развития и того, как должны будут выглядеть города будущего.

В проекте ЛИНИИ воплощено представление о том, как будут выглядеть городские сообщества будущего в среде, не испорченной дорогами, машинами и выбросами. Город будет полностью обеспечиваться энергией из возобновляемых источников, а интересы человека в нем будут преобладать над транспортом и инфраструктурой, чем не могут похвастаться традиционные города. В этом городе во главу угла ставится природа, а не городская застройка, благодаря чему 95 % земли, имеющейся в НЕОМ, останется незастроенной.

В объявлении сообщаются наиболее важные характеристики ЛИНИИ, ширина которой будет составлять всего 200 метров, длина — 170 метров, а высота над уровнем моря — 500 метров. В ЛИНИИ будет проживать около 9 миллионов жителей, а занимаемая зданиями и сооружениями площадь составит 34 квадратных километров, что является невиданным ранее достижением, если сравнивать ее с другими городами с аналогичной численностью населения.

Это, в свою очередь, уменьшит площадь, занимаемую инфраструктурой, и обеспечит беспрецедентную эффективность городских функций. Идеальный климат на протяжении всего года даст жителям возможность наслаждаться окружающей природой, перемещаясь по городу пешком. Жители также смогут в течение максимум пяти минут добраться пешком до всех благ ЛИНИИ либо воспользоваться высокоскоростной железной дорогой, которая позволит проехать город из конца в конец за 20 минут.

Его Королевское Высочество наследный принц Мухаммед ибн Салман говорит: «С запуском проекта ЛИНИИ в прошлом году мы поставили перед собой задачу совершить цивилизационную революцию, которая превыше всего ставит человека и основана на совершенно ином подходе к городскому планированию. Обнародованные сегодня проекты районов города с вертикальной многоуровневой компоновкой бросают вызов традиционной плоской, горизонтальной городской планировке и создают модель, обеспечивающую прекрасные условия для проживания и сохранность окружающий природы. В проекте ЛИНИИ учтены проблемы, с которыми сталкиваются в жизни современные горожане, она прольет свет на то, как можно жить по-другому».

Его Высочество добавил: «Мы не можем не замечать кризис условий проживания и экологический кризис, с которыми сталкиваются города мира, и НЕОМ является пионером в области создания новых и творческих решений для преодоления данных проблем. Копания НЕОМ собрала команду из лучших специалистов в сферах архитектуры, инжиниринга и строительства, которые должны воплотить в реальность идею вертикального строительства».

Также Его Высочество сообщил: «НЕОМ станет местом для людей со всего мира, которые хотят оставить свой инновационный и творческий след на земле. НЕОМ по-прежнему является одним из наиболее важных проектов программы «Видение Саудовской Аравии 2030», и мы тверды в своем решении реализовать проект ЛИНИИ от имени нашего народа».

ЛИНИЯ предлагает новый подход к проектированию городов: Идея расположения функций города вертикально и предоставление людям возможности беспрепятственно перемещаться в трех измерениях (вверх, вниз и в горизонтальном направлении) для доступа к этим функциям является концепцией, получившей название Zero Gravity Urbanism («Урбанизм с нулевой гравитацией»). Имеются в виду не просто высотные здания — эта концепция предусматривает размещение на различных уровнях общественных парков и пешеходных зон, школ, домов и мест работы, чтобы путь человека в ежедневно посещаемые им места занимал не более пяти минут.

ЛИНИЯ будет оснащена зеркальными внешними фасадами, которые станут ее уникальной особенностью и позволят в сочетании с незначительной площадью застройки еще больше сливаться с окружающей природой, а внутренний дизайн ЛИНИИ будет создавать у людей необычные впечатления и ощущение чуда. Она будет создана командой всемирно известных архитекторов и инженеров, которых объединила компания НЕОМ для разработки этой революционной концепции города будущего.

Чтобы выйти за рамки традиционных методов реализации проектов, проектирование города будет полностью дигитализировано, а строительство будет в значительной степени индустриализировано за счет применения прогрессивных технологий строительства и процессов изготовления. Презентация проекта ЛИНИИ является продолжением работы компании НЕОМ над линейкой ее флагманских проектов, таких как OXAGON, в основе которого лежит переосмысленная концепция инновационного индустриального города, и TROJENA, мировой центр горного туризма, который станет первым местом в странах Персидского залива, где можно будет покататься на горных лыжах вне помещения, а также две учрежденные НЕОМ дочерние компании: ENOWA, компания занимающаяся энергетикой, водоснабжением и производством водорода, и NEOM Tech & Digital Company.

Что такое НЕОМ

НЕОМ — это ускоритель развития человечества и воплощение видения возможного Нового Будущего человечества. Это регион на северо-западе Саудовской Аравии на побережье Красного моря, который строится с нуля и является испытательной лабораторией, место, где предприниматели начертят путь к такому Новому Будущему. Он станет местом работы и домом для людей, которые мечтают о великих вещах и хотят принят участие в создании новой модели, которую будут отличать исключительная пригодность для жизни, благоприятные условия для процветания бизнеса и новый подход к сохранению окружающей среды.

В НЕОМ будут расположены прекрасно связанные между собой когнитивные большие и малые города, порты, экономические зоны и исследовательские центры, развлекательные и туристические объекты. Поскольку регион станет хабом для инноваций, в него устремятся предприниматели, лидеры бизнеса и компании с тем, чтобы в ускоренном темпе исследовать, развивать и делать прибыльными новые технологии и предприятия. Жители НЕОМ будут интернационалистами, исследователями и сторонниками разнообразия, им будет свойственна готовность идти на риск.