Экологи согласились с новым законопроектом Госдумы 

Экологи позитивно отреагировали на новость о принятии Госдумой РФ в третьем чтении поправок к законопроекту «О распространении практики строительства объектов транспортной инфраструктуры на иные виды объектов инфраструктуры». Ранее экологи были обеспокоены двойственностью толкования многих формулировок, позволявшей менять охранный статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ), особенно озера Байкал и сельхозземель.

Новые поправки способствуют ускорению строительства дорог и инфраструктуры. Однако, по мнению экспертов, простое сокращение цикла проекта в общей финансовой модели строительного рынка недостаточно эффективно. Нужны системные инвестиции и кредитование по льготным ставкам.

Эколог из Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов уверен – ни бесконтрольных захватов земли, ни хаотичной жилой застройки не будет. Новый закон сохраняет все три обязательные процедуры госэкспертизы: государственную, экологическую и историко-культурную, объединив их в общую процедуру.