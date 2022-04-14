Экологические инновации внедряет отель PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore

Отель PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore, принадлежащий компании Pan Pacific Hotels Group, известен как первый в Сингапуре «сад в отеле» с более чем 2400 растениями и деревьями на площади около 1400 квадратных метров.

Компания демонстрирует долгосрочную приверженность принципам устойчивого развития и развития бизнеса и активно внедряет экологически чистые методы в различных областях своей деятельности. В 2020 году компания использовала «восстанавливающий» подход для совершенствования существующих активов, вместо того чтобы снести и реконструировать здания во время преобразования отеля, которое обошлось ей в 45 млн сингапурских долларов. Это позволило сохранить легендарную конструкцию, спроектированную архитектором John Portman, и предотвратить выделение более 51 300 метрических тонн углекислого газа, что эквивалентно вырубке 8,7 млн деревьев.

Энергетический и водный менеджмент — для повышения эффективности управления энергопотреблением в номерах и зонах общего пользования установлены датчики движения, которые обеспечивают отключение света и кондиционеров в случае отсутствия гостей. Кроме того, недавно в отеле было установлено 210 солнечных панелей, вырабатывающих более 350 кВт·ч электроэнергии в день — этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 540 типичных домохозяйств в Сингапуре на день. В настоящее время общее энергопотребление сокращено на 1,4%. При предполагаемом 25-летнем сроке службы солнечные батареи, по прогнозам, позволят сэкономить 450 000 сингапурских долларов, что может помочь в финансировании других проектов в области устойчивого развития. Кроме того, в отеле установлены душевые головки с небольшим напором, которые снижают расход воды с 27 до 9 литров в минуту.

Утилизация пластиковых отходов — система фильтрации воды в помещениях устранила потребность в бутилированной воде, а значит и углеродное воздействие производства и последующей переработки отходов более чем 360 тысяч пластиковых бутылок в год. Одноразовые трубочки, контейнеры и столовые приборы, используемые для упаковки еды навынос, в настоящее время заменены на биоразлагаемые альтернативы.

Утилизация пищевых отходов — более эффективное планирование питания на несколько месяцев вперед помогает сократить количество пищевых отходов в отеле почти на 72%. Отель всегда старается предлагать сезонную зелень, чтобы использовать овощи, выращенные на собственной ферме или, по крайней мере, местными поставщиками.

Пищевые отходы часто перерабатываются, а все части продукта используются по максимуму. Например, в ресторане отеля Peppermint шеф-повара используют говядину, оставшуюся от других блюд, для приготовления пасты с рваной говядиной. Ещё одним перерабатываемым ингредиентом в отеле стала арбузная корочка, белая часть которой используется для приготовления блюд в технике cтир-фрай. Кроме того, недавно в отеле были установлены энергоэффективные утилизаторы, которые экологично перерабатывают пищевые отходы в жидкость, безопасную для сточных труб.

Городская ферма — на территории находится одна из крупнейших городских ферм в центральном деловом районе с более чем 60 сортами овощей, трав и съедобных цветов, что составляет основу концепции «с фермы на стол», принятой в ресторанах, барах и спа-салоне отеля. Использованные кофейные бобы перерабатываются и используются в качестве компоста на городской ферме.

На сегодняшний день отель PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore был удостоен серебряной премии World Travel Mart World Responsible Tourism Awards 2021 в категории Сокращение пластиковых отходов в окружающей среде «Reducing Plastic Waste in the Environment», а также получил награду «Best Sustainable Hotel Award 2021» в рамках Savour BlackBookAsia Awards 2021.

Генеральный директор PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore Melvin Lim заявил следующее: «По мере роста проблемы изменения климата и осознания влияния бизнеса на окружающую среду также принимаются меры, которые оказывают положительное воздействие в этой сфере. Ответственность за устойчивое развитие лежит на всех, а внедрение экологических инноваций является основой экологических ценностей нашего отеля. Устойчивое развитие — это лучшее, что мы можем сделать для планеты, и наши гости всё чаще требуют от нас такой степени ответственности».

Клубная атмосфера Мы приглашаем всех туристов, путешествующих по программе green travellers, получить 30% скидку на проживание в будние дни в наших клубных номерах COLLECTION Club. Из этих номеров, расположенных на верхних этажах отеля, открывается захватывающий вид на оживленный город или залив Марина-Бэй.