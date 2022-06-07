Эксперты: Карима Масимова назначили на роль виновного в госизмене

Экс-руководитель Комитета нацбезопасности Карим Масимов, арестованный во время январских событий, стал жертвой сложной политической игры, считают эксперты. Инициатор модернизации республики оказался идеальным кандидатом на роль главного заговорщика. Аналитическая статья на эту тему вышла в «Главном региональном».

Тема госизмены выглядит неубедительно, и казахстанские телеграм-каналы активно взялись за тему коррупции. В последние недели много критиковали инвестиционную деятельность Фонда, курирующего Назарбаев Университет. Многих удивил тот факт, что в своем интервью Нурсултан Назарбаев максимально дистанцировался от своего верного помощника Карима Масимова.

По словам первого президента, управлением всеми финансами, связанными с вузом и аффилированными структурами, занимался Масимов, в отношении которого ведутся следственные действия.

Слова Назарбаева были немедленно опровергнуты экспертами: финансист Расул Рысмамбетов в интервью журналисту Вадиму Борейко уточнил, что председатель Совета Карим Масимов занимался стратегическими вопросами, но не финансовыми. Сомнительно, по мнению специалиста, и то, что он мог потратить существенные суммы без ведома первого президента.