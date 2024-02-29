Электробусы Yutong успешно выдержали условия экстремального холода в Норвегии и Казахстане 

Компания Yutong Bus Co., Ltd., глобальный поставщик автобусов общего назначения, успешно провела строгие дорожные испытания своих полностью электрических автобусов в экстремально холодных погодных условиях в Норвегии и Казахстане. В условиях температур до -25 °C в Казахстане электрический электробус Yutong на аккумуляторах показал значительную дальность пробега 374 км, установив новый эталон характеристик электробуса в условиях сурового климата.

Испытания в холодных условиях Астаны в Казахстане и за Северным полярным кругом в Норвегии были не просто испытанием на выносливость, но и ясной демонстрацией эксплуатационных возможностей электрических автобусов в экстремальных условиях.

Модель E18PRO, прошедшая испытания в Казахстане, отправилась в непростое путешествие 21 января 2024 года, продемонстрировав не только замечательную дальность пробега автобуса, но и его способность обеспечить теплые и комфортные условия для более чем 1500 пассажиров. Постоянная температура в салоне машины от 18 до 22 °C в условиях сильного холода была особенно отмечена пассажирами как повышенный комфорт.

Секрет успеха E18PRO заключается в реализованных в аккумуляторах Yutong передовых технологиях, включая систему жидкостного обогрева, которая поддерживает оптимальную температуру для литий-железо-фосфатных аккумуляторов, обеспечивая эффективную работу даже в самых холодных климатических условиях. Кроме того, при создании этого автобуса использовался обширный опыт компании Yutong, эксплуатирующей 190 000 коммерческих транспортных средств на новых источниках энергии по всему миру, используя индивидуальные стратегии управления, адаптированные для экстремальных холодных условий эксплуатации.

Yutong Pure Electric Buses Triumph in Extreme Cold Weather Tests in Norway

Стремление компании Yutong к совершенству продолжилось в Норвегии, где модель U12 была подвергнута жестким испытаниям в Киркенесе. Показав энергопотребление 1,56 кВт/км в ходе испытаний в реальных условиях на протяжении 105 км, автобус U12 безупречно работал при температурах, достигающих -33 °C. Особое внимание компании Yutong к повышению стойкости транспортного средства к коррозии и износу, особенно при повышенном содержании соли и большом количестве снега в Норвегии, имеет решающее значение для его успеха.