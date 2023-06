EVE Energy и ее новые решения для транспортных средств на Battery Show 2023 в Германии

Продукция компании EVE Energy Co., Ltd. (EVE Energy), ведущего производителя литий-ионных аккумуляторов и поставщика решений для хранения энергии, вызвала ажиотаж на выставке The Battery Show Europe 2023, проходившей в Штутгарте, Германия, с 23 по 25 мая 2023 г. Это значимое мероприятие, известное в международной индустрии аккумуляторов, объединило более 770 участников и привлекло более 10 000 посетителей.

На этом мероприятии были представлены силовые батареи EVE Energy, система управления аккумуляторными батареями (BMS), ячейки, модули и системы аккумуляторных батарей, которые способны превзойти прикладные требования, охватывающие различные сценарии, и еще лучше обслуживать различные модели транспортных средств, обеспечивая тем самым диверсифицированный сервис для клиентов.

Во время выставки клиенты-партнеры EVE Energy, в том числе BMW, Daimler, Bosch и другие компании, представили своих экспертов и ведущих деятелей, которые нашли время лично посетить стенд EVE Energy. Они обменивались идеями с техническим и торговым персоналом на стенде, выразив свое глубокое признание продукции компании.

Одним из главных событий выставки стал показ больших цилиндрических батарей EVE Energy и батарейных систем «π». Большие цилиндрические батареи, поддерживающие сверхбыструю зарядку, сочетают в себе высокую удельную энергию и легковесную конструкцию. Благодаря низкому внутреннему сопротивлению и высокой мощности эти инновационные конструкции удовлетворяют требованиям моделей HEV и BEV, обеспечивая высокую производительность при вождении. Недавно компания EVE Energy объявила о строительстве завода в Дебрецене, Венгрия, где будет организовано массовое производство крупных цилиндрических аккумуляторов.

Помимо крупных цилиндрических батарей были представлены другие системные продукты, такие как продукция xHEV, продукция Prismatic Stacked и низковольтные аккумуляторные системы 12 В и 48 В. Эти изделия могут охватывать широкий ассортимент моделей автомобилей, представленных на рынке, предлагая высококачественные и надежные решения для перехода на экологически чистую энергетику.

Продукты Prismatic Stacked выгодны как с точки зрения производства, так и с точки зрения производительности, поскольку они полностью используют внутреннее пространство аккумуляторных элементов, обеспечивая более высокую плотность энергии, более стабильную внутреннюю структуру и повышенную безопасность как в легковых, так и в коммерческих транспортных средствах.

Долгожданная аккумуляторная система «π» привлекла к себе всеобщее внимание. В системе применяется технология трехмерного жидкостного охлаждения «π»-формы, эффективно обеспечивающая быструю зарядку аккумуляторной системы всего за 9 минут. Благодаря технологии охлаждения «π», теплопроводные каналы расположены сверху ячейки, а также слева и справа, что позволяет реализовать трехмерную теплопередачу и решить проблему нагрева при быстрой зарядке. На основе технологии интеграции CTP высокоэффективные композитные материалы и клеи используются на системном уровне, снижая вес на 10%, что обеспечивает меньшую площадь, меньший вес и больший пробег. Это снижает зависимость от дальности пробега транспортных средств, приводит к сокращению их веса и себестоимости, а также общих затрат для общества.

Батарейная система 12 В также позволяет устранить ряд распространенных проблем, связанных со свинцово-кислотными аккумуляторами, показывает отличные результаты работы при низких и высоких температурах, а также продлевает срок службы. Она совместима с различными моделями транспортных средств, включая SUVs, фургоны, седаны и купе, удовлетворяя разнообразные потребности рынка с высокой экономической эффективностью. Батарейная система 48 В использует встроенную технологию жидкостного охлаждения и баланса в условиях экстремальных температур, обеспечивая высокую мощность для работы автомобиля.

Кроме того, внимание многих посетителей привлекли призматический аккумулятор LFP, BMS и стандартный аккумулятор для коммерческого транспорта от EVE Energy. В последние годы компания тесно сотрудничает с ведущими отечественными производителями коммерческих автомобилей, а ее продукция нашла широкое применение в транспортных средствах логистического назначения, легковых автомобилях, большегрузных автомобилях и других областях. В перспективе EVE Energy нацелена на расширение своего присутствия по всему миру и установление партнерских связей и сотрудничества с зарубежными клиентами. Инновационная и надежная продукция компании свидетельствует о ее приверженности обеспечению устойчивых и эффективных энергетических решений.

Компания EVE Energy продемонстрировала свою решимость расширять зарубежный бизнес, продвигать передовые технологические преимущества и свой подход к развитию гармоничного сотрудничества. Компания EVE Energy направляет свои усилия на содействие глобальной электрификации автомобильной промышленности и энергетической трансформации.