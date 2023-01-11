Европейские премьер-лиги: как они устроены. Часть 2: Испания

Примера Дивисьон — одна из сильнейших лиг в мире, выше — только Англия, по крайней мере, так считают эксперты УЕФА, составляющие таблицу коэффициентов. Турнир проводится с 1929 года, однако статистика отнюдь не пестрит множеством названий. 35 раз титул чемпиона получал «Реал Мадрид», 26 раз — «Барселона», «Атлетико Мадрид» одержала уже 11 побед, причем последнюю — в сезоне 2020/2021.

Помимо высшей награды по результатам сезона вручаются и персональные. Так, лучший бомбардир получает «Трофей Пичичи», лучший вратарь — «Трофей Саморы», а «Трофео Ди Стефано» достается просто лучшему футболисту. Все три учреждены испанской газетой Marca. У вас вряд ли вызовет удивление тот факт, что рекордсмен по «Трофею Пичичи» и «Трофео Ди Стефано» — Лионель Месси (8 и 7 раз соответственно), который, кстати, за последние сезоны забирал его 5 раз подряд. Он уступил его лишь в 2021/2022 французу Кариму Бензема из «Реал Мадрид». Бензема, забивший 44 года, тогда выиграл и Приз Ди Стефано.

Трофей Рикардо Саморы получить не так-то просто. Игрок должен не только пропустить минимум голов, но и провести не менее 28 матчей в сезоне, причем ему нужно находиться на поле не менее 60 минут в каждой игре. Антони Рамальетс и Виктор Вальдес сделали это по 5 раз! В прошедшем сезоне награду завоевал вратарь «Севильи» Яссин Буну.

8 января состоялся звездный матч между «Барселоной» и «Атлетико Мадрид». По данным букмекерской конторы 1хСтавка вероятность победы «Барселоны» была на 10% выше, чем ее соперника, и составляла 40%. Ничья оценивалась в 30%. Единственный гол нападающего Усмаан Дембеле вывел «Барселону» в лидеры чемпионата. У клуба уже 41 очко, у «Реал Мадрид» — только 38.

2 февраля нас ждет матч между «Реал Мадрид» и «Валенсией», которая, между прочим, 6 раз становилась чемпионом серии. Но здесь все очень предсказуемо: на портале беттинговой компании 1хСтавка на победу «Валенсии» ставят с кэфом 8.4: возможность ее триумфа — лишь 12%. Но даже когда исход, кажется, предопределен, футболисты все равно готовы подарить болельщикам удовольствие от красивой техничной игры.