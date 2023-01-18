Европейские премьер-лиги: как они устроены. Часть 4: Италия

Серия А Чемпионата Италии по футболу — одна из сильнейших премьер-лиг в мире: в таблице коэффициентов УЕФА она находится на 3 месте после Англии и Испании. Турнир основан в конце 19 века, но свой нынешний формат он получил в 1929 году, когда принцип регионального деления сменился круговой системой.

Серия имеет и второе название — скудетто — неподдающееся прямому переводу слово, обозначающее эмблему в форме щита в цветах национального флага. Победившая в чемпионате команда носит на своей форме такой значок весь следующий сезон. Клуб, на чьем счету набирается 10 побед, получает право разместить над скудетто золотую звездочку.

Всего в сезоне серии А принимают участие 20 команд, каждая из которых дважды встречается с другими, играя один матч на своем поле и один — на поле соперника. Самый титулованный клуб чемпионата — конечно же, «Ювентус»: он побеждал 36 раз, и получил уже три золотые звезды. Следом идут «Милан» и «Интернационале», одержавшие по 19 побед.

Интересно, что «Ювентус» провел с 2012 по 2020 годы беспрецедентные девять беспроигрышных лет, уступив в 2021 году «Интернационале». В 2022 году чемпионом стал «Милан». Ближайший матч с участием «Ювентуса» пройдет 22 января: клуб встретится на своем домашнем поле с «Атлантой». По информации букмекерской конторы 1хСтавка, вероятностью ничейного исхода или победы гостей невысока — 27%, а кэф на ожидаемый триумф «Ювентуса» составляет 2.11.

Следующая игра с участием звезд последних лет состоится 23 января, когда «Интер» сыграет у себя дома с «Эмполи». Здесь вероятность победы гостей ничтожно мала — всего 8%, но если случится чудо, то поставившие на аутсайдера смельчаки могут неплохо выиграть, воспользовавшись гигантским кэфом, равным 12.

24 января в Риме «Милан» играет против «Лацио». В победе гостей мало кто сомневается — на портале беттинговой компании 1хСтавка на их успех ставят с кэфом 2.175, кэфы на ничью и выигрыш хозяев — около 3.5.