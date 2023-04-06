Ежегодный отчет компании GWM за 2022 год: 12,18 млрд юаней инвестиций в НИОКР, рост – 34%

Компания GWM опубликовала свой ежегодный отчёт за 2022 год. В 2022 году общий доход от основной деятельности компании GWM составил 137,34 млрд юаней. Чистая прибыль акционеров компаний, котирующихся на бирже, составила 8,27 млрд юаней, что на 22,9% больше по сравнению с прошлым годом.

В 2022 году GWM сохранила здоровую и устойчивую финансовую ситуацию, ускорив темпы интеллектуальной и новой энергетической трансформации, раскрыв потенциал продукции и рыночный импульс. Кроме того, она добилась прогресса в развитии новой энергетики, интеллектуального управления, глобализации и системных преобразований.

В 2023 году компания продолжит рассматривать развитие технологий в качестве основы, взяв «под свое крыло» глобальное развитие, придерживаясь новой энергетической декларации «Экологичнее, качественнее, безопаснее» (Greener, Higher, Safer), принимая добросовестность и честность во главу угла автомобилестроения, позволяя базовым технологиям выступать в качестве основы конкуренции для обеспечения равных прав каждого человека.

В условиях интеллектуальной и новой энергетической революции в отрасли, компания GWM продолжала укреплять научно-технические инновации. В 2022 году компания инвестировала в исследования и разработки 12,18 млрд юаней, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 34,34% и составляет 8,87% от общего объема операционных поступлений. Компания продолжила увеличивать научно-исследовательский потенциал, укреплять основу своей деятельности с помощью технологических инноваций, повышая свою ключевую конкурентоспособность.

Будучи единственной в Китае и одной из двух в мире автомобильных компаний, которая создала единую, сетевую и децентрализованную структуру всей производственной цепочки в двух основных областях – энергетике и интеллекте, компания GWM создала свою экосистему с многочисленными видами взаимодействующих и непрерывно развивающихся, формирующих полную производственную структуру, обеспечивающих независимый контроль за основными технологиями и эффективное сотрудничество организационных систем.

В сфере новой энергетики компания GWM разработала стратегию параллельного развития гибридной, чисто электрической и водородной энергии с различными технологическими вариантами. Компания создала лучшую в отрасли энергетическую систему «фотоэлектрическое + распределенное хранение энергии + централизованное хранение энергии» и завершила весь план производственно-сбытовой цепочки «солнечная энергия – аккумулятор – водородная энергетика – питание автомобиля».

Недавно выпущенная новая интеллектуальная гибридная технология полного привода Hi4 позволила достичь «новой конфигурации» трех источников питания с двухосным распределением, «нового прорыва» в интеллектуальной системе управления векторами iTVC и «новой высоты» в системах передачи с электромеханическим сцеплением. Эта технология будет впервые применена в недавно выпущенной модели HAVAL с использованием новых источников энергии, а весь ассортимент продукции на новых энергоносителях от GWM будет также полностью популяризирован в 4WD к 2024 году.

В перспективе, перед лицом все более жесткой рыночной конкуренции, экосистема GWM будет продолжать наращивать свой потенциал, комплексно развивая новые интеллектуальные энергетические сферы, используя новые последовательности, новые модели, новые технологии и новые продукты, чтобы продолжать непрерывно улучшать ассортимент и качество продукции для удовлетворения самых разнообразных потребностей своих клиентов.