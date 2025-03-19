FM открыла современный научно-технический центр в Люксембурге 

Группа страхования коммерческой недвижимости FM открыла передовой научно-технический центр FM в Люксембурге, занимающийся продвижением научных исследований и обменом опытом по снижению рисков с клиентами и заинтересованными сторонами по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA). Новый объект еще больше приближает инженерный опыт и уникальный подход FM к поиску научно обоснованных решений для возникающих рисков для клиентов в регионе EMEA.

Научно-технический центр FM в Европе расширяет присутствие FM в Люксембурге, где с 2017 года находится европейская штаб-квартира группы. Люксембург представляет собой ключевое стратегическое местоположение для FM с его центральным географическим положением в Европе и доступом для клиентов и талантов из нескольких соседних стран, включая Францию и Германию.

Новый научно-технический центр сосредоточится на передовых исследованиях климатических опасностей, технологий в промышленности и решений по предотвращению потерь киберрисков. Кроме того, здесь будет создана совместная среда для клиентов, потенциальных клиентов, коллег и партнеров FM для прохождения обучения в экспериментальных лабораториях. Проект демонстрирует инженерный подход FM к снижению рисков и предотвращению потерь посредством научных исследований, который имеет решающее значение для поддержки устойчивости клиентов сегодня и в будущем.

«Научно-технический центр FM в Европе представляет собой важную веху на пути FM, поскольку мы увеличиваем поддержку и ресурсы для наших клиентов в регионе EMEA и привносим новые исследовательские возможности на ключевой рынок, — сказал Малкольм Робертс (Malcolm Roberts), глава и генеральный директор FM. — Благодаря нашему новому современному объекту мы дополним нашу существующую исследовательскую структуру и донесем идею устойчивости FM до еще большего числа клиентов и партнеров».

Робертс добавил: «Мы гордимся расширением нашего присутствия в Люксембурге и во всем регионе EMEA. По мере роста FM во всем мире мы адаптируем и интегрируем местные стандарты, практики и знания в нашу платформу. Эта инклюзивность не только обогащает наше понимание, но и укрепляет наши отношения с держателями полисов, партнерами и сообществами по всему миру».

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден (Luc Frieden) подчеркнул «важность исследований и разработок для обеспечения экономического процветания».

«Научно-технический центр FM является свидетельством превосходной экосистемы Люксембурга в Европе, когда речь идет об инновациях, основанных на данных», — сказал Фриден.

Научно-технический центр FM в Европе опирается на существующие возможности FM в области исследований, образования и обучения, расширяя свою глобальную сеть устойчивости и подчеркивая свою приверженность сочетанию опыта страхования с научными инновациями. Через свои всемирно известные исследовательские и образовательные учреждения FM проводит жизненно важные испытания и исследования, чтобы понять и устранить растущие риски, с которыми сталкиваются клиенты компании и их сообщества. Благодаря своим исследованиям FM улучшает понимание отрасли существующих и возникающих рисков и продвигает науку о предотвращении потерь. Исследовательские и образовательные учреждения FM включают в себя:

Исследовательский кампус FM в Западном Глостере, штат Род-Айленд, США. Первый в мире исследовательский центр, направленный на предотвращение перерастания физических угроз в реальные катастрофы.

Научно-технический центр FM, Азиатско-Тихоокеанский регион , Сингапур. Первый ориентированный на клиента экспериментальный объект управления рисками FM в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Научно-технический центр FM, Северная и Южная Америка , Норвуд, штат Массачусетс, США. Современный учебный центр, предназначенный для продвижения инновационных методов обучения и генерации идей как для клиентов, так и для сотрудников FM. FM планирует открыть дополнительные исследовательские центры в своем кампусе в Норвуде в 2026 году.