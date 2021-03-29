Фонд Юрия Лужкова чествует его новаторское наследие, поддерживая будущую технологическую элиту России на фестивале «От винта!»

26 марта, в ходе проведения Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» Фонд Юрия Лужкова объявил о вручении первой премии «Молодой инноватор» им. Ю.М. Лужкова и предоставлении фестивалю призового фонда в размере 250 000 рублей.

Премия, которая впервые вручается в год 85-летия со дня рождения Юрия Лужкова, учреждена фестивалем и отныне станет ежегодным призом одному из молодых изобретателей. Также на фестивале состоялось подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве между организаторами и Фондом Юрия Лужкова с целью поддержки новаторской инициативы среди молодежи по всей стране.

Международный фестиваль «От винта!» и сопутствующий ему Технофорум проходят в период с 25 по 27 марта 2021 года в Краснодаре под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, являясь ключевым молодежным мероприятием в научно-технической сфере объявленного президентом РФ Года науки и технологий.

На площадке фестиваля представлено более 500 изобретений из всех регионов России, инновационных разработок, новых инженерных решений, предложенных будущей технологической элитой страны; значительная площадь выделена для разработок молодых ученых из инжиниринговых центров.

Премия «Молодой инноватор» им. Ю.М. Лужкова была присуждена Дарье Нехорошевой из Ханты-Мансийска за проект «ИК-спектрометрическая система парафазного контроля химического состава смесей жидких углеродов в резервуаре и способ выполнения спектрометрических измерений с ее использованием», который позволяет упрощенным способом анализировать состав жидкостей, повысить чувствительность и точность измерений, сократить время проведения анализа, использовать более широкий спектр аналитических действий, способствуя таким образом решению большего числа задач в науке и прикладных сферах.

Директор Фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков: «Совет Фонда тщательно отбирает проекты, которые получают поддержку и реализуются Фондом, и среди них всегда будет место столь важному направлению в жизни и работе Юрия Михайловича, как продвижение талантливой молодежи и инноваций».

Сотрудничество Фонда с фестивалем научно-технического творчества неслучайно – Юрием Михайловичем были созданы новаторские решения для прикладных задач в таких сферах, как инфраструктура крупных городов, сельское хозяйство, пищевая промышленность, химическая промышленность, медицина и другие, он также уделял огромное внимание поддержке и развитию молодежи.

Для развития его прогрессивных идей, продолжения его добрых начинаний, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель и был создан Фонд Юрия Лужкова.

Деятельность фонда строится по двум основным направлениям: сохранение общественного, политического, литературного, научного наследия Юрия Лужкова, его публикация в том формате, в котором наибольшее количество людей смогут с ним ознакомиться и воспользоваться; и развитие социокультурных инициатив и филантропических начинаний Юрия Лужкова, способствующих укреплению благополучия жителей Москвы и страны, с особым фокусом на образование и вовлечение молодежи.