Фонд «Наше будущее» оказывает поддержку частным музеям России

В рамках подготовки к празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого Фонд региональных социальных программ «Наше Будущее» продолжает поддержку развития частных музеев России. Ярким примером такого сотрудничества стал воронежский музей «Петровские корабли», который благодаря финансовой поддержке Фонда, значительно увеличил свою экспозицию и анонсировал открытие нового культурно-развлекательного кэмпинга в Воронежской области.

Фонд «Наше Будущее» — это первая организация, которая начала развивать социальное предпринимательство в России. Фонд основан в 2007 году, и на сегодняшний день является одной из немногих организаций в мире, которая оказывает комплексную поддержку социальному бизнесу. За время своего существования Фонд в рамках Конкурса «Социальный предприниматель» поддержал уже 310 проектов из 59 регионов на общую сумму 780 млн рублей.

Рахновский Евгений Геннадьевич, руководитель региональных проектов:

«Мы были «пионерами», которые вывели словосочетание «социальное предпринимательство» в широкие массы. Его основная цель — решение острых социальных и культурных проблем общества. Фонд ищет перспективные проекты и оказывает им материальную поддержку, предоставляя беспроцентные целевые займы. Мы не стоим на месте и всегда находим новые пути развития. Так, с 2014 года у нас работает Лаборатория социального предпринимательства, которая проводит вебинары и тематические курсы для людей, желающих познать основы бизнес-деятельности и открыть свое дело».

Одним из направлений деятельности Фонда является поддержка частных музеев, помогающих развитию культурных и образовательных связей в стране и обществе. Музей «Петровские корабли», экспозиция которого рассказывает о первых российских военных верфях в колыбели российского флота на реке Воронеж, – пример успешного проекта работы Фонда. Важность частных музеев сложно переоценить: эти проекты несут как образовательную функцию, так и решают задачи патриотического воспитания и семейного досуга.

В конце апреля в г. Воронеже прошла рабочая выездная сессия ведомства, приуроченная к празднованию 350-летия Петра Первого, в ходе которой статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Юрьевна Манилова выступила с предложением о создании Ассамблеи петровских музеев, которая консолидирует их по всей стране. По словам Аллы Маниловой, подобное структурное объединение станет каркасом, способным сплотить все петровские города России.

В ходе пленарного заседания рабочей сессии с докладом выступил директор и основатель Воронежского историко-туристического центра «Петровские корабли» Сергей Наумов. Он рассказал об истории создания музея, планах по его развитию и об участии музея в конкурсе-фестивале, посвященном празднованию 350-летия со дня рождения Петра.

Сергей Дмитриевич Наумов, основатель и владелец музея «Петровские корабли», председатель комиссии по предпринимательству и туризму Общественной палаты Воронежской области:

«24 мая музею «Петровские корабли» исполнится 2 года с момента создания. За это время его посетили тысячи человек, при этом 35% из них – бесплатно, что стало возможным благодаря финансовой поддержке Фонда «Наше будущее». В музее представлено 6 залов, каждый из которых посвящен отдельному событию из времен Петровской эпохи. Мы не хотим останавливаться на достигнутом и планируем продолжать расширяться. В этом году экспозиция музея стала больше почти в полтора раза. В ближайшее время мы запускаем строительство культурно-развлекательного кэмпинга «Дикое поле» для погружения в исторический контекст и активного отдыха всей семьёй».

В музее «Петровские корабли» представлена богатейшая коллекция артефактов, обнаруженных там, где на рубеже XVII — XVIII веков, располагались верфи. Среди них — оружие, карты, предметы одежды и обихода. Посетители могут увидеть макеты оружия и кораблей, полностью соответствующие подлинникам и выполненные профессиональными историками-реконструкторами. С помощью видеомэпинга гости музея могут наглядно наблюдать штурм Азова на импровизированном макете и проследить за ходом Гангутского морского сражения. Чтобы собрать все необходимые материалы и сделать экспозицию исторически достоверной, была проделана огромная работа с архивами Санкт-Петербурга и Москвы.

В рамках конкурса «Социальный предприниматель» музей получил беспроцентный заем, а также проекту оказывалась консалтинговая поддержка от Фонда «Наше будущее» и платформы todogood. Это помогло музею не просто преодолеть трудности в период пандемии и избежать приостановления деятельности, но расшириться и воплотить в жизнь новые идеи.