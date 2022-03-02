Функциональные возможности интеллектуального офиса на MWC 2022 демонстрирует Huawei

Компания Huawei впервые представила HUAWEI Mobile Services (HMS) для ПК наряду с выпуском HUAWEI MateBook X Pro 2022 на выставке MWC 2022, что обеспечит пользователям по всему миру новые функциональные возможности интеллектуального офиса.

В рамках HMS для ПК компания Huawei представляет новые интеллектуальные решения, включая HUAWEI Mobile Cloud для ПК, AI Search для ПК, AppGallery для ПК и HUAWEI Assistant·TODAY для ПК.

HMS для возможностей взаимодействия ПК между устройствами обеспечивает оптимальный опыт работы в интеллектуальном офисе

HMS для ПК позволяет HUAWEI MateBook X Pro 2022 осуществлять взаимодействие между устройствами за счет синергии облачных устройств с HUAWEI Mobile Cloud.

Приложение HUAWEI Mobile Cloud для ПК, доступное более чем в 20 странах и регионах, обеспечивает пользователям возможности интерактивной синхронизации между устройствами посредством единого входа с помощью идентификатора HUAWEI. Такие функции, как проектное решение на основе карт и синхронизация данных в режиме реального времени на различных устройствах, позволяют пользователям осуществлять быстрый поиск и получать доступ к новейшим файловым папкам и ссылкам на URL-адреса.

Кроме того, для обеспечения безопасности данных в системах хранения данных используется шифрование на стороне устройства и при передаче данных.

AppGallery теперь доступна на ПК с HMS для ПК

Благодаря HMS для ПК, такие сервисы, как AppGallery, теперь могут использоваться на ПК. Приложение HUAWEI Mobile App Engine, доступное в Испании и Италии, позволяет пользователям загружать мобильные приложения из версии AppGallery для ПК на ноутбуки, такие как HUAWEI MateBook X Pro 2022. Следующими регионами, нацеленными на внедрение этих функций, являются Саудовская Аравия и Мексика.

Функция поиска с помощью искусственного интеллекта дает возможность пользователям мгновенно находить именно то, что они ищут

Функция поиска по технологии искусственного интеллекта серии HUAWEI MateBook поддерживает поиск по разным устройствам, включая локальные, веб-страницы, подключенные устройства, такие как мобильные телефоны, и прочее. Интеллектуальное отображение результатов поиска по категориям с помощью технологии искусственного интеллекта позволяет пользователям мгновенно находить нужный контент.

Персональный помощник HUAWEI Assistant·TODAY работает интеллектуально

Кроме того, HMS для ПК сегодня предлагает HUAWEI Assistant·TODAY, позволяющий пользователям синхронизировать информацию на нескольких устройствах.

HUAWEI Assistant·TODAY на ПК обеспечивает доступ к нескольким устройствам для максимального повышения эффективности рабочего процесса, а также он используется для доступа к информации в режиме реального времени с помощью предоставления интеллектуальных индивидуальных рекомендаций.

HMS для ПК воплощает в жизнь полностью подключенное будущее

HMS для ПК открывает новый мир удобства по мере развития экосистемы HMS. Компания Huawei нацелена на расширение своих возможностей и установление более взаимовыгодных партнерских отношений с разработчиками для дальнейшего развития экосистемы HMS по всему миру. Это предполагает расширение AppGallery, HMS Core и пяти базовых сервисных модулей HMS.