Фьючерсная сеточная торговля на бирже BingX поддержит трейдеров в криптовалютную зиму 

Ведущая крипто-социальная торговая платформа BingX рада объявить о запуске фьючерсной сеточной торговли после того, как в марте она представила функцию копирования сделок спотовой сеточной торговли. Она доступна для всех зарегистрированных пользователей и дает трейдерам возможность более гибкого заработка во время криптовалютной зимы.

Как следует из названия, фьючерсная сеточная торговля сочетает в себе сеточную торговлю и торговлю фьючерсами, позволяющую пользователям зарабатывать на колебаниях курса. Сеточная торговля представляет собой количественную торговую стратегию, автоматизирующую покупку и продажу цифровых активов с заданными интервалами в пределах заданного ценового диапазона для создания торговых сеток.

Такие торговые сетки помогают инвесторам ловить прибыль, как рыбу — путем исполнения ордеров на покупку по низкой цене и продаже по высокой во время колебаний цен. Эта система обеспечивает прибыль каждый раз, когда цена продажи превышает цену покупки, тем самым устраняя необходимость прогнозирования рынка. Кроме того, фьючерсная сеточная торговля позволяет трейдерам использовать кредитное плечо для получения максимальной прибыли.

По сравнению с другими платформами BingX обеспечивает пользователям большую гибкость за счет снижения минимальной суммы инвестиций. Трейдеры могут попробовать вести фьючерсную сеточную торговлю, инвестировав 20 USDT, и посмотреть, как автоматически выполняются арбитражные сделки. Кроме того, они могут указать курс продажи (стоп-лосс), чтобы ограничить убыток при торговле.

«В этом квартале стратегическая цель платформы BingX заключается в предоставлении пользователям и трейдерам более благоприятных условий для торговли и новых инструментов для повышения прибыли. Также мы еще больше упростим процесс торговли, чтобы они могли использовать новые торговые стратегии, позволяющие получать прибыль, особенно с учетом текущей ситуации на рынке», — сообщил директор по международным коммуникациям и связям с общественностью компании BingX Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington)

Эта новая функция будет доступна как в приложении BingX, так и в браузере. Она позволит трейдерам не отслеживать свои позиции на рынке в течение всего дня, принимая за них стратегические, обоснованные и рациональные торговые решения. Чтобы убедить трейдеров зарабатывать с помощью интеллектуальных инструментов, платформа BingX планирует начать кампанию, на протяжении которой она будет покрывать все убытки трейдеров при их первом опыте фьючерсной сеточной торговли.

Безопасность всегда была главным приоритетом платформы BingX. С начала второго квартала 2022 года на криптовалютном рынке в целом наблюдается «медвежий» тренд. Заявление о банкротстве компании Three Arrows Capital стало причиной обвала, от которого пострадали многие криптоинвесторы. Перед лицом этих серьезных потрясений платформа BingX остается верна своей миссии по защите активов пользователей. Ни при каких обстоятельствах BingX не будет хеджировать средства пользователей в венчурных инвестициях.

Платформа BingX стремится внедрять новаторские передовые функции и услуги для удовлетворения различных торговых и социальных потребностей пользователей. BingX всегда ищет новые решения, чтобы оптимизировать процесс инвестирования и максимизировать прибыль пользователей.