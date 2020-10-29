Гильфанов Рустам: «За корпоративной культурой инновационного типа – будущее!»

Любой компании для того, чтобы оставаться конкурентоспособной, необходимо поддерживать актуальные тренды, практиковать новые веяния и вводить в действие новые решения – заниматься инновационной деятельностью. Впрочем, такого перечня мало. Каждое достижение осуществляется людьми, которых и нужно учить мышлению в новаторском духе. Гильфанов Рустам (инвестор международного уровня и бизнесмен в IT-сфере) может рассказать, что нужно делать для развития инновационной культуры и для того, чтобы быть новатором.

«Наверное, вряд ли нужно давать разъяснения касательно важности способности нестандартно мыслить. При этом род деятельности – создание банковского или ИТ-продукта – роли не играет: нужно обязательно уметь учиться на ходу, создавать уникальные идеи и решения, знать о новинках в своей сфере, равно как и быть готовым к новизне и оставаться гибким. Есть мнение, что креативность есть не у всех – это не так, любой человек от природы является создателем. Креативность считается главным качеством в softskills в 2020 году, основой для новаторского мышления.

Компании сами способны и должны воздействовать на образование культуры инновационности в коллективе. Для этого нужно адаптировать текущую культуру, привлекать профильных специалистов и вкладываться в развитие собственных лидеров. Есть масса способов развития в этом направлении, и за время своей практики я создал список.

Корпоративное мероприятие по совместной направленной работе специалистов (инхаус-хакатон)

Такое мероприятие носит атмосферу нового, новаторского. Хакатон позволяет зажечь огонь в коллективе, раскрыть потенциал сотрудников. Обычный, короткий, брейн-сторм превращается в более глубинную обработку задачи и информации – хакатон может длиться несколько дней. Такой режим – мощный метод усилить креативные возможности команды и мышления каждого.

Создание групп формата мастермайнд

Для обмена опытом и взаимной поддержки очень эффективно собирать людей из смежных отраслей или отделов, работающих в одном направлении. При этом каждый участвующий сотрудник получает до 20 минут на выступление по имеющемуся затруднению в работе или самообразовании. Затем за 10 минут остальные дают ему наставления и рекомендации по дальнейшим действиям. К следующему собранию каждый должен проработать полученную информацию и дать обратную связь. Метод позволяет создать мощный коллектив и усилить новаторские навыки сотрудников.

Наставничество

Возможности наставничества оцениваются по-другому, когда сам становишься им. Это занятие является нормальной практикой в технических стартапах, и плавно перетекает в прочие области. Ментор занимается не просто передачей знаний – как оценивающий ситуацию изнутри и снаружи он помогает ликвидировать старые привычки и получить новые.

При создании методик обучения и программ тренингов в последнее время все больше используется новых технологий, а также инструментов виртуальной реальности и искусственного интеллекта (VR и AI). К примеру, есть тренажер для публичного выступления. В нем можно выполнить свое выступление, просмотреть записанное и самому или группой проанализировать результат. Когда видишь себя и свою работу со стороны, неожиданно появляются новые впечатления и идеи.

«Важно осознавать, что такие опыты по инновациям внутри компании обязательно требуют вовлечения руководства. Я считаю, что участие лидера подбадривает рядовых участников и придает им сил. И перспективы в будущем есть у той культуры, где активным и заинтересованным является каждый сотрудник.

Общие биографические данные

Гильфанов Рустам – соучредитель компании в IT-сфере, инвестор международного уровня.

Родился Рустам Гильфанов 6 января 1983 года. Место рождения – поселок Басим (Пермский край). Родители: военный и учительница.

Со своими бизнес-партнерами Рустам Гильфанов открыл в 2006 году в Киеве IT-компанию, работающую на аутсорсинге на международном уровне. Компания является мощным разработчиком программ для финансов, маркетинга и индустрии игр.

Некоторое время назад Гильфанов отдалился от оперативной работы в IT для деятельности в отрасли международного инвестирования. Цель – IT-проекты, которые показывают хорошую перспективу в направлении финансов, создания потокового видео и гейминга.

Гильфанов Рустам развивает в Украине проекты благотворительного характера. Наиболее масштабные из них – «Бібліотеки Майбутнього» и «ЛакіБукс».

Гильфанов Рустам имеет семью.