ГК «Цифра» представляет систему дистанционного контроля промышленной безопасности

ГК «Цифра» разработала концепцию применения своей платформы ZIIoT (Zyfra IIoT Platform) для воплощения в жизнь инициативы Ростехнадзора по проактивному управлению охраной труда и промышленной безопасностью (ОТ и ПБ) в угледобыче. Функционал платформы позволяет в полной мере реализовать на ее базе систему дистанционного контроля промбеза (СДК ПБ) на опасных промышленных объектах (ОПО), к которым относятся углеобогатительные фабрики, шахты и угольные разрезы.

По предложению Ростехнадзора СДК ПБ должна в обязательном порядке входить в многофункциональную систему безопасности (МФСБ) опасного производственного объекта, обеспечивать непрерывную передачу данных о состоянии ОТ и ПБ, а также предпосылок к возникновению опасных ситуаций в аналитический центр компании и региональную диспетчерскую промышленной безопасности Ростехнадзора.

Идея «Цифры» заключается в том, чтобы не строить с нуля новое решение для реализации дистанционного контроля, а воспользоваться уже имеющимися на рынке и обкатанными в производственных условиях инструментами.

«По сути, система СДК ПБ предполагает выполнение четырех функций: дистанционный сбор данных, контроль и оповещение, наглядное представление данных по промбезу и аналитика. Все они могут быть реализованы с помощью стандартного инструментария ZIIoT и приложений на ее основе», – пояснил директор по продуктам ГК «Цифра» Василий Фадеев.

С помощью платформы возможно собрать в единый контур все имеющиеся на предприятии производственные системы (для управления нарядами, диспетчеризации горного транспорта, отслеживания геомеханических и сейсмических процессов и пр.) и системы безопасности (оповещения об авариях, определения местоположения оборудования и персонала и так далее). По запросу заказчика этот пакет систем дополняется специфическими для конкретного производства инструментами, например, системами мониторинга электрооборудования или контроля установок водоотливных и перекачивающих насосных станций. Далее с помощью встроенных модулей обработки и анализа информации эти данные могут быть представлены в удобном для восприятия виде и направлены в систему Ростехнадзора для государственного мониторинга, а также специалистам по промбезу предприятия.

За счет этого возможно решение таких задач, как:

▪ контроль выполнения требований промышленной безопасности на рабочих местах;

▪ непрерывное получение уведомлений о нарушениях и предпосылках к нарушениям для принятия своевременных управленческих решений;

▪ обеспечение пользователей стандартным и единым доступом к архивным и текущим данным по отклонениям от нормативных показателей и нарядам;

▪ мониторинг и контроль ключевых показателей на всех уровнях управления в режиме реального времени 24/7, доступный на видеостенах, рабочих местах, мобильных устройствах;

▪ унификация подхода к анализу данных по оборудованию и построение аналитических и статистических систем рекомендаций по ремонту и обслуживанию оборудования.

СДК ПБ — важный элемент построения корпоративной системы управления операционной эффективностью.

«Мы поднимаем данные в первую очередь не в Ростехнадзор, а на уровень компании, создавая целостную картину событий, влияющих на операционную эффективность», – рассказал директор по продуктам ГК «Цифра» Василий Фадеев.

Расширяя систему СДК ПБ аналитическими инструментами по выявлению предпосылок и угроз, предприятие качественно меняет подход к решению задач охраны труда и промышленной безопасности. Проактивный подход предполагает ликвидацию рисков в области ОТ и ПБ путем реагирования на так называемые события 4-го уровня в пирамиде классификации событий промышленной безопасности, которые могут привести к реализации этих рисков — см. рис. 1. То есть, чем больше проблем решается на 4-м уровне, тем меньше вероятность того, что риск выйдет из-под контроля, и случится авария. Анализ данных, собираемых в платформу «Цифры», позволяет заблаговременно выявлять определённые производственные факторы или события на уровне, когда они еще не стали рисками, давая тем самым возможность соответствующим службам спланировать и провести мероприятия, чтобы не допустить их эскалации на более высокие уровни в пирамиде.

Рис. 1. Классификация событий промышленной безопасности СДК ПБ

Важной ценностью построения СДК ПБ на платформе ZIIoT является возможность беспрепятственно наращивать функциональность. Можно включить в контур новые системы мониторинга, а также дополнить аналитический раздел ML-приложений, например, видеоаналитикой для отслеживания ношения средств индивидуальной защиты. При этом эти приложения будут работать в единой информационной среде, получая данные из единой базы на платформе, и сами участвовать в наполнении этой базы.

«Принципиально важно, чтобы все системы и подсистемы, обеспечивающие безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства, которые уже сейчас используются в соответствии с концепцией «нулевого травматизма» (Vision Zero) и будут создаваться и внедряться в будущем, не работали на предприятии обособленно. Они должны включаться в контур системы комплексного управления промышленной безопасностью и способствовать ее развитию», – отметила архитектор бизнес-решений для горной промышленности Антонина Кухлевская.

ZIIoT способна также выступить основой для диспетчерско-аналитического центра с замкнутым циклом управления охраной труда и промышленной безопасностью. Это значит, что дополнительно к функционалу для контроля текущего состояния промбеза, оценки и предсказания развития рисков возможно реализовать инструментарий для планирования мероприятий в области промышленной безопасности, поддержки принятия решений и оценки деятельности служб и производственных подразделений, ответственных за их выполнение.

Например, в классической обособленной системе контроля ношения СИЗ при нарушении создается событие, которое потом подтверждается диспетчером и принимается к статистическому учету. При замкнутом же цикле, когда система контроля СИЗ включена в общий контур проактивного управления ПБ, нарушение в использовании СИЗ фиксируется как событие 4-го уровня, и далее проходит весь жизненный цикл: предписание ответственному, определение корректирующих (или дисциплинарных) мер относительно нарушителя, отслеживание срока выполнения корректирующих мер (повторного инструктажа или проверки знаний), фиксация факта их проведения, снятие нарушения с контроля специалистов службы ОТ и ПБ, включение нарушения и отчета по его устранению в отчетные формы производственного контроля и в пул данных, анализируемых СДК ПБ.

На примерах выше мы продемонстрировали, как платформенный подход к реализации промышленных систем может объединить систему управления производством и систему дистанционного контроля промышленной безопасности в единый периметр, обеспечивающий операционную эффективность предприятия и бережливое отношение к человеческому капиталу и окружающей среде.

Адаптация решения проактивного управления событиями ОТ и ПБ в другие отрасли позволит раскрыть потенциал использования MES-систем, созданных на базе платформы «Цифры».

«С момента старта эксперимента Ростехнадзора по развитию СДК ПБ до конца 2022 года российские компании реализовали проекты в области промышленной безопасности общей стоимостью более 1 млрд рублей, а рынок этих решений растет более чем на 60% год к году. СДК ПБ на базе нашей цифровой платформы может и должна стать не только вектором совершенствования надзорной деятельности федеральных органов, но и, прежде всего, залогом эффективной и безаварийной работы предприятия. Это полностью отечественное решение и сферы его применения не ограничиваются угольной промышленностью, так как подобные системы можно разворачивать на объектах химической промышленности, металлургии, нефтегазовой отрасли, агропромышленного комплекса и так далее. В настоящий момент мы завершаем проект по внедрению СДК ПБ на одном из крупнейших металлургических комбинатов России», – рассказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

Рис. 2. Эффективная система обеспечения промышленной безопасности ОПО

О компании «Цифра»

Группа компаний «Цифра» (https://t.me/zyfra_com) – разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов. Компания является лидером российского рынка технологий для цифровизации промышленности с использованием интернета вещей, машинного обучения и искусственного интеллекта и перспективным партнёром в области цифровой трансформации на международном уровне.

«Цифра» обладает богатым опытом разработки информационных систем и реализации сложных комплексных решений для различных задач машиностроительной, горнодобывающей, нефтегазовой, химической отраслей промышленности, а также для роботизированного промышленного транспорта.

Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и AI-решений для тяжелой промышленности.

Компанией реализовано более чем 500 проектов в 20 странах мира в интересах заказчиков – предприятий горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли, заводов по производству тяжелой карьерной техники.