Главный страх подмосковных родителей — что ребенок попадет в ДТП: соцопрос

Как пишет REGNUM, родители Московской области больше всего боятся, что их дети могут попасть в ДТП. К такому выводу пришли специалисты независимого исследовательского агентства MAGRAM Market Research в ходе опроса на тему «Безопасное детство», проведенного по заказу Главного управления социальных коммуникаций Московской области. В онлайн-интервью приняло участие 800 мам из всех муниципальных образований Подмосковья, имеющих детей в возрасте до 16 лет включительно.

Несчастные случаи на дорогах, выпадение из окон, пожар, утопление в водоемах, насилие и хулиганские действия со стороны посторонних лиц — так, по мнению мам Московской области, выглядит пятерка ситуаций, наиболее угрожающих жизни и здоровью их детей. Интересно, что восприятие угроз родителем меняется в зависимости от возраста ребенка. Так, мамы детей до 7 лет сильнее боятся, что ребенок травмируется в бытовой ситуации (42% респонденток), чем насилия со стороны посторонних лиц. Родители детей младшего школьного возраста (7−10 лет) на второе и третье место поставили опасность для ребенка стать жертвой пожара или произвола, насилия со стороны окружающих (60% и 58% соответственно). А родители детей среднего и старшего школьного возраста (11−16 лет) больше всего боятся влияния наркотиков и алкоголя (51%).

Согласно исследованию, большинство родителей стараются оградить детей от возможных угроз. Для этого они обеспечивают постоянный присмотр за несовершеннолетними, рассказывают им о правилах поведения в разных ситуациях, создают безопасное пространство дома.

Однако некоторые родители, несмотря на потенциальные угрозы, не всегда присматривают за несовершеннолетними детьми. Так, взрослые не оставляют в одиночестве детей младше 6 лет на регулярной основе, однако 14% родителей делают это время от времени. 10% мам регулярно оставляют детей 7−10 лет дома без присмотра, еще 67% периодически.

90% опрошенных заявили, что регулярно беседуют с несовершеннолетними детьми на тему безопасного поведения. Родители объясняют детям правила дорожного движения, обращения с огнем, поведения на водоемах и прочие. При этом 10% родителей не проводят регулярных профилактических бесед. Чаще всего такой подход встречается в отношении детей в возрасте до 6 лет (16% родителей не ведет с ними бесед на тему безопасного поведения), реже в отношении детей возрасте от 7 до 10 лет (только в 2% случаев).