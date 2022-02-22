Глобальный индекс устойчивости рынка труда анонсировала Whiteshield Partners

Консалтинговая компания Whiteshield Partners, специализирующаяся на разработке глобальных стратегий и государственных политик, представила свой Глобальный индекс устойчивости рынка труда (Global Labour Resilience Index, GLRI) 2022 года совместно с Глобальным альянсом в области управленческого образования (Global Alliance in Management Education, CEMS).

Индекс GLRI 2022, разработанный компанией Whiteshield Partners, позволяет оценить, какие страны максимально готовы к будущему в сфере занятости. Наряду со структурными факторами уязвимости в докладе представлен рейтинг стран по их способности сглаживать последствия кризисов, восстанавливаться после них, создавать рабочие места и адаптироваться к дальнейшим перспективам.

Региональный анализ показывает, что страны Центральной Азии и Южного Кавказа имеют четвертый по величине уровень устойчивости рынка труда, демонстрируя его неуклонное улучшение в последние пять лет. Первое место в рейтинге занимает Россия (59,7 балла), вслед за ней идут Грузия (59,4) и Казахстан (59,3). Турция и Армения занимают четвертое и пятое места с рейтингами GLRI, составляющими 58,0 и 57,2 соответственно.

Самыми низкими показателями в регионе отметились Кыргызская Республика (55,7) и Таджикистан (50,2). Азербайджан с рейтингом GLRI в 56,9 балла в последние пять лет успешно прогрессирует в регионе. Значительные улучшения структурной основы помогли стране подняться в рейтинге GLRI более чем на 30 позиций.

Лауреат Нобелевской премии по экономике сэр Кристофер Писсаридес (Christopher Pissarides), специальный советник и директор компании Whiteshield Partners, заявил следующее: «GLRI оценивает устойчивость рынков труда и выделяет приоритетные области для повышения такой устойчивости. Одной из наиболее насущных задач является необходимость сотрудничества государственного и частного секторов в разработке и осуществлении стратегического реформирования политики для устранения долгосрочных последствий любых перебоев на рынках труда».

Основатель и партнер компании Whiteshield Partners Фади Фарра (Fadi Farra) подчеркнул: «Такие кризисы, как пандемия Covid-19, способствуют активным действиям по сокращению разрывов на рынках труда. Разработчикам политики необходимо преобразовывать временные или краткосрочные решения проблем в структурные изменения по мере нашего перехода к этапу восстановления».

Консультант компании Whiteshield Partners Алтынай Арапова отметила: «Несмотря на перебои, вызванные пандемией Covid-19, Азербайджан сумел появиться в рейтинге благодаря своим высоким показателям на рынке труда». Индекс GLRI от компании Whiteshield Partner представляется ежегодно в Давосе и служит руководством для государственного и частного секторов в разработке политик, направленных на повышение инклюзивности в сфере занятости и активизацию усилий по формированию устойчивого рынка труда, особенно в условиях непредвиденных экономических, социальных и медицинских кризисов.