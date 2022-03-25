Грейди Миллер назначен руководителем отдела международного маркетинга NRG

Компания National Research Group (NRG), которая признана одним из лидеров в области аналитики и работает на переднем крае технологий, контента и культуры, объявила о назначении своим директором по маркетингу бывшего руководителя отдела потребительских исследований Apple TV+ Грейди Миллера (Grady Miller). Он будет руководить международным маркетингом, стратегической коммуникацией и идейным лидерством. National Research Group входит в группу Stagwell (NASDAQ: STGW) — международную инновационную сеть, созданную, чтобы коренным образом трансформировать маркетинг.

Это знаменует возвращение Грейди Миллера в NRG, где его последней должностью в 2019 г. был пост вице-президента по стратегии. В то время он занимался общекорпоративным развитием бизнеса и руководил проектами, которые осуществлялись совместно с ведущими компаниями в области контента, технологий и СМИ. На своей новой должности в NRG Миллер будет руководить работой с клиентами, контент-маркетингом и взаимодействием со СМИ, а также реализацией стратегии компании в области идейного лидерства, отвечая на вопросы, которые наиболее важны для разработчиков мирового класса, новаторов и крупнейших технологических компаний.

«Уникальный опыт NRG сегодня как никогда актуален для понимания того, что будет происходить дальше в культуре. Поэтому я очень рад своему возвращению в NRG в такой важный момент. Используя наши обширные знания о потребителе, NRG продолжает определять дискурс о будущем контента, технологий и СМИ, — сказал Грейди Миллер. — Расширение диапазона предоставляемой нами информации, основанной на анализе данных, обеспечит уникальные преимущества нашим клиентам и вдохновит их на инновации и творческий подход».

Грейди Миллер — топ-менеджер в сфере исследований и аналитики. До своего возвращения в NRG он руководил отделом глобальных исследований видеостримингового сервиса Apple TV+ с момента его запуска в 2019 г. Он занимался созданием и развитием отдела, который применяет результаты потребительских исследований в проекте Apple TV+. Сотрудники отдела участвовали в разработке, программировании и маркетинге видеоплатформы.

«Мы рады снова видеть нашего друга Грейди в компании NRG, — заявил генеральный директор NRG Джон Пенн (Jon Penn). — Это уникальный руководитель, в равной мере творец, консультант и исследователь. Его видение будущего нашей культуры в сочетании с его необыкновенным пониманием тенденций в области контента и технологий позволит нашему отделу маркетинга достичь новых высот».

Грейди Миллер впервые пришел в NRG в 2016 г. До этого занимался разработкой и производством фильмов в компании Sony Pictures Entertainment и работал в исследовательском агентстве Penn Schoen Berland. Входил в советы директоров Совета по международным делам Лос-Анджелеса и Американской еврейской всемирной службы. Получил степень бакалавра искусств в Школе кинематографического искусства Университета Южной Калифорнии и степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса имени Маршалла Университета Южной Калифорнии. Будет работать в офисе NRG в Лос-Анджелесе.