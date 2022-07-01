Группа Fix Price в Telegram превратилось в настоящее коммьюнити лояльных покупателей сети

За последние четыре месяца количество подписчиков увеличилось в 3,5 раза

30 июня 2022 года – Fix Price, крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, продолжает активно развивать свои аккаунты в соцсетях. За последние четыре месяца компания в 3,5 раза увеличила число подписчиков Телеграм-канала Fix Price Россия – с 31 тыс. до более чем 100 тыс. человек. Это один из самых высоких показателей среди аналогичных аккаунтов ритейлеров, работающих на российском рынке. Активное развитие и продвижение каналов началось в марте этого года после блокировки Instagram.

Самыми популярными постами в Телеграме становятся объявления о различных конкурсах, где разыгрываются баллы на покупки или товары из магазинов Fix Price. Так, пост, анонсировавший акцию по поводу открытия 5000-го магазина Fix Price, собрал свыше 150 тысяч комментариев.

Виктория Смирнова, директор департамента маркетинга Fix Price, прокомментировала:

Помимо Телеграма, Fix Price также развивает аккаунты в других российских соцсетях: ВКонтакте, Яндекс.Дзене, Одноклассниках, где наблюдается активный рост подписчиков. К примеру, в ВКонтакте у Fix Price за последние месяцы прибавилось примерно 80 тысяч человек, и сейчас число участников группы составляет более 685 тыс.

О Компании

Fix Price (LSE и MOEX: FIXP) – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. C момента основания компании в 2007 году Fix Price каждый день помогает покупателям экономить при приобретении товаров повседневного спроса. Fix Price предлагает уникальную продукцию и постоянно ротирует ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания по низким фиксированным ценам.

На 31 марта 2022 года сеть магазинов Fix Price насчитывает 5 083 магазина в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2 000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. Компания управляет сетью из 8 распределительных центров и работает в 80 регионах России, а также в 6 зарубежных странах.

В 2021 году выручка Компании составила 230,5 млрд руб., EBITDA – 44,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).