Hard Rock International вместе с GEK TERNA создаст роскошный курорт в Афинской Ривьере

Hard Rock International и GEK TERNA Group провели вчера в Афинах специальное мероприятие, сообщив об официальном начале своего партнерства в целях строительства и эксплуатации интегрированного курорта и казино в легендарном районе Афинская Ривьера в контексте проекта The Ellinikon. Комплекс Hard Rock Hotel & Casino Athens, открытие которого запланировано на 2026 год, станет уникальным направлением в Европе, сочетающим в себе 5-звездочный отель класса «люкс», казино мирового класса, помещение для проведения встреч и конференций, новейшее развлекательное заведение, рестораны с всемирно известной кухней, роскошный бассейн и спа-центр Rock® Spa and Pool Complex, а также торговый променад с магазинами элитных брендов.

Hard Rock Hotel & Casino Athens станет международным туристическим направлением, которое будет предлагать своим посетителям увлекательное сочетание развлечений, ресторанов, а также проживание, приятный средиземноморский климат и специальные открытые пространства.

«Мы с радостью объявляем о партнерстве с GEK TERNA Group и продолжаем расширять географию присутствия Hard Rock по всему миру за счет прекрасного города Афины, — заявил председатель Hard Rock International Джим Аллен (Jim Allen). — Этот проект обеспечит более 3000 рабочих мест для населения Греции, и мы с нетерпением ждем возможности представить наш уникальный бренд развлечений для обеспечения непревзойденного качества обслуживания гостей всех возрастов».

«Этот проект позволит создать туристическую площадку премиум-класса, которая, как ожидается, обеспечит занятость тысячам людей, принесет значительные доходы государственному сектору и повысит ценность греческого бренда, — заявил председатель правления и генеральный директор GEK TERNA Group Джордж Перистерис (George Peristeris). — Вместе с Hard Rock мы реализуем частные инвестиции в размере более 1 миллиарда евро, что подтверждает нашу уверенность в перспективах и потенциале Греции».

Комплекс включает в себя динамичное казино, состоящее из 200 столов и 2000 игровых машин, а также башню с более чем 1000 номеров и апартаментов с видом на побережье или на Афины и Парфенон. Кроме того, проект включает в себя самую высокую террасу на крыше в Афинах с бассейном, барами, а также спа-центром Rock® Spa and Body Rock Fitness.

Предполагается, что строительство начнется в первые месяцы 2023 года и продлится около 3 лет. Открытие Hard Rock Hotel & Casino Athens запланировано на 2026 год.