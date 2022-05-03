Hill’s Pet Nutrition купила Nutriamo – их первую в Европе фабрику по производству консервов

Компания Hill’s Pet Nutrition, дочерняя компания Colgate-Palmolive, сегодня объявила о завершении приобретения производственного объекта компании Nutriamo S.r.l. — итальянского производителя консервов для домашних животных. Это приобретение является частью планов развития компании Hill’s и ее первым в Европе предприятием по производству консервов.

«Это приобретение представляет собой важный шаг в реализации нашей стратегии глобальных цепочек поставок, направленной на удовлетворение растущего спроса со стороны владельцев домашних животных на наши продукты, которые создаются на основе на научных исследований, — заявил президент и генеральный директор компании Hill’s Pet Nutrition Джон Хазлин (John Hazlin). — Мы быстро увеличим объем производства консервированных продуктов для животных, и он будет расти с течением времени, когда мы сможем производить больше продукции на этом предприятии».

Компания основана более 80 лет назад и с тех пор стремится создавать корма для животных, опираясь на научные данные. Компания Hill’s Pet Nutrition ставит перед собой задачу помочь выстроить особые отношения между людьми и их питомцами. Hill’s специализируется на передовых исследованиях в области кормов для собак и кошек и использует научный подход, чтобы лучше понимать их особые потребности.