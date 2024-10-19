Hisense объявила о двойном углеродном обязательстве на конференции глобальных лидеров ESG 

Председатель Hisense Group г-н Цзя Шаоцянь (Jia Shaoqian) объявил о новом «двойном углеродном обязательстве» компании (Dual Carbon Pledge) и обрисовал в общих чертах последние инициативы Hisense, направленные на то, чтобы сделать экологичное развитие жизненно важным столпом в «Строительстве столетней компании Hisense», на Конференции мировых лидеров в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) 2024 года в Шанхае.

Двойное углеродное обязательство Hisense предполагает достижение компанией пика выбросов углерода от своей деятельности не позднее 2026 года и углеродной нейтральности своей деятельности не позднее 2050 года с одновременной интеграцией низкоуглеродных концепций во все аспекты корпоративного управления и операционных методов компании.

«Hisense придерживается принципа «долгосрочности» при внедрении методов ESG в рамках нашей стратегии «комплексной структуры» и «глобальных действий», которая является неотъемлемой частью приверженности компании развитию ESG, — пояснил г-н Цзя. — Компанией создана глобальная сеть региональных центров исследований, производства и продаж «5+1». Это соответствует принципу «местные для местных», направленному на внесение компанией своего вклада и служение местным сообществам при одновременном снижении затрат на логистику и потребление энергии».

Представив первую официальную декларацию компании по углеродной нейтральности, План действий Hisense по достижению углеродной нейтральности «Hi GREEN» будет сосредоточен на трех ключевых областях для поддержки стратегии низкоуглеродного перехода компании: максимальное повышение энергоэффективности; ускорение развития низкоуглеродной цепочки поставок; а также стимулирование итераций и оптимизации низкоуглеродных товаров и услуг.

Компания Hisense создала один глобальный завод, имеющий статус Lighthouse Factory, три фабрики с нулевым балансом выбросов углерода и 14 «зеленых» фабрик национального уровня в Китае. Компания Hisense стремится снизить интенсивность выбросов углерода по сравнению с 2023 годом на 40 % к 2030 году. К 2025 году компания планирует включить в свою систему управления выбросами углерода более 2400 поставщиков, что составляет примерно 50 % от общего числа поставщиков. Кроме того, компания Hisense будет поощрять 40 % своих поставщиков устанавливать собственные цели по сокращению выбросов углерода.