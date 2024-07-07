Hisense представил новый слоган «Hisense, больше, чем бренд»

Глобальный лидер в области бытовой техники и бытовой электроники Hisense представил новый слоган своего бренда «Hisense, больше, чем бренд», который знаменует собой новую инициативу бренда во время матчей UEFA EURO 2024.
Посылы Hisense развивались вместе с глобальными амбициями и футбольным спонсорством, преобразовываясь от «Hisense TV №2 В МИРЕ, Hisense TV №1 в КИТАЕ» на FIFA World Cup 2022 до «На 2-м месте в мире мы не остановимся» на UEFA EURO 2024. Стратегия компании по долгосрочному спортивному спонсорству повысила глобальную узнаваемость бренда до 54%, согласно Ipsos 2023. По данным Omdia, доля Hisense в мировом объеме поставок телевизоров в первом квартале 2024 года составила 13,6%, а доля выручки от глобальных поставок — 12,1%. В настоящее время Hisense занимает 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место среди 100-дюймовых телевизоров как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года.
Применяя мультибрендовую стратегию, Hisense Group имеет несколько других брендов, включая Toshiba TV, Kelon, Gorenje, ASKO, VIDAA, SANDEN, Regza, MORA и др. За годы внутреннего культивирования и внешних приобретений компания вошла в стадию мультибрендового глобального функционирования и развития. Это привело к созданию полной и разнообразной матрицы брендов, которая позволяет использовать различные стратегии брендов в различных сферах бизнеса и сегментах рынка, учитывая предпочтения и потребности различных потребителей.