Hisense представил новый слоган «Hisense, больше, чем бренд»

Глобальный лидер в области бытовой техники и бытовой электроники Hisense представил новый слоган своего бренда «Hisense, больше, чем бренд», который знаменует собой новую инициативу бренда во время матчей UEFA EURO 2024.

Hisense new tagline at UEFA EURO 2024™

Посылы Hisense развивались вместе с глобальными амбициями и футбольным спонсорством, преобразовываясь от «Hisense TV №2 В МИРЕ, Hisense TV №1 в КИТАЕ» на FIFA World Cup 2022 до «На 2-м месте в мире мы не остановимся» на UEFA EURO 2024. Стратегия компании по долгосрочному спортивному спонсорству повысила глобальную узнаваемость бренда до 54%, согласно Ipsos 2023. По данным Omdia, доля Hisense в мировом объеме поставок телевизоров в первом квартале 2024 года составила 13,6%, а доля выручки от глобальных поставок — 12,1%. В настоящее время Hisense занимает 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место среди 100-дюймовых телевизоров как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года.

Применяя мультибрендовую стратегию, Hisense Group имеет несколько других брендов, включая Toshiba TV, Kelon, Gorenje, ASKO, VIDAA, SANDEN, Regza, MORA и др. За годы внутреннего культивирования и внешних приобретений компания вошла в стадию мультибрендового глобального функционирования и развития. Это привело к созданию полной и разнообразной матрицы брендов, которая позволяет использовать различные стратегии брендов в различных сферах бизнеса и сегментах рынка, учитывая предпочтения и потребности различных потребителей.