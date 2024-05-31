Hisense стал официальным партнером UEFA EURO 2024

Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и бытовой электроники, стал официальным партнером UEFA EURO 2024. Корпорация продемонстрировала исключительную производительность со своими телевизорами большого размера благодаря 100-дюймовым телевизорам, занявшим 1 место в мире с 2023 года по 1 квартал 2024 года. В этом году Hisense представит «телевизоры для матчей» для наилучшего просмотра благодаря официальному телевизору UEFA EURO 2024 и телевизору кампании Hisense «BEYOND GLORY» UEFA EURO 2024™ Hero Mini LED ULED TV, U7N.

Являясь официальным партнером UEFA EURO 2024, Hisense выводит просмотр футбола на новый уровень с помощью телевизора, разработанного специально для геймеров и любителей спорта.

Quantum Dot Colour создает еще более реалистичную картину с более чем миллиардом цветов, добавляющих богатство и глубину.

Hisense ULED TV U7N

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. Бизнес компании Hisense включает мультимедийные устройства (с особым вниманием к Smart-телевизорам), бытовые приборы и аналитику об информационных технологиях. Hisense занимает 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место среди 100″ телевизоров как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года.