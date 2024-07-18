Hohem представил гиростабилизатор для смартфонов с ИИ-отслеживанием iSteady V3

Hohem, ведущий бренд гиростабилизаторов, представил гиростабилизатор для смартфонов с ИИ-отслеживанием iSteady V3, который превращают телефон в портативную студию для создания контента. Основные особенности: передовая ИИ-технология, встроенная удлинительной штанга, штатив, стабилизация 3-осевым подвесом. Обеспечивает удобную, плавную и профессиональную съемку на ходу.

Оснащенный ведущей технологией ИИ-отслеживания стабилизатор Hohem iSteady V3 позволяет автоматически отслеживать вас с помощью собственного приложения камеры для iPhone и устройств Android. Он преодолевает ограничения системы и приложений, позволяя легко отслеживать движения во время конференций, прямых трансляций и видеосъемки. Подвесы используют переднюю или заднюю камеру iPhone, чтобы поддерживать фокус и держать объект в кадре, позволяя пользователю свободно перемещаться, не теряя отслеживания. Съемный ИИ-трекер поддерживает установку для фронтальной и основной камеры, обеспечивая дополнительную универсальность. Он также поддерживает управление жестами, что означает возможность управлять ИИ-технологией простым движением на расстоянии.

Стабилизатор Hohem iSteady V3 в сочетании со съемным пультом дистанционного управления обеспечивает дистанционное управление и универсальные возможности съемки, что идеально для съемки под уникальными углами и групповых снимков.

iSteady V3 — это портативный складной гиростабилизатор, предназначенный для создателей контента и всех, кто любит снимать свою повседневную жизнь. Стабилизатор iSteady V3 оснащен встроенной удлинительной штангой длиной до 205 мм для съемки с нижнего ракурса, встроенными штативами для улучшенной съемки селфи и креативных видеоблогов, а также встроенным аккумулятором, который обеспечивает 13 часов автономной работы с телефонами весом до 300 г.