Hollyland WeConnect 2026 исследует то, что остается незаменимым в эпоху ИИ

Для авторов ИИ может составлять сценарии, генерировать изображения и ускорять рабочие процессы редактирования. В ответ на эти изменения Hollyland, ведущий поставщик решений для беспроводной передачи аудио и видео, пригласил создателей из более чем 30 стран на свое мероприятие WeConnect 2026. Посредством онлайн-бесед, личных встреч и захватывающего культурного опыта программа исследовала фундаментальный вопрос: Что в эпоху ИИ остается по-настоящему незаменимым в творческом процессе?

От цифровых разговоров к человеческим связям

Прежде чем обсуждать креативность, WeConnect 2026 решил воссоединить креаторов с подлинным человеческим выражением. Через «МЫ СЛЫШИМ» Hollyland запускает глобальные разговоры об ИИ, аутентичности и рассказывании историй, в то время как «Эхо» приглашает создателей поделиться нефильтрованными звуками, мыслями и эмоциями, от ночных размышлений до повседневных окружающих моментов, которые редко становятся полированным контентом.

Затем разговор вышел за пределы цифрового мира через «МЫ ПАРКУЕМСЯ» и «МЫ ВЕСЕЛИМСЯ». На Филиппинах автобус «МЫ ПАРКУЕМСЯ» и Song Wish Wall способствовали спонтанному участию общественности. В Нью-Дели, Сан-Паулу, Каире и Мехико более 550 авторов собрались на торжества и общественные мероприятия. На протяжении всех мероприятий авторы тратили меньше времени на обсуждение инструментов и больше времени на обмен личным опытом, творческими задачами и идеями для будущих проектов.

Впечатление до создания

Перейдя от технологического погружения к реальным сенсорным исследованиям, компания Hollyland организовала два крупных экспериментальных путешествия.

27 авторов из Азиатско-Тихоокеанского региона отправились из Джакарты на Бали в путешествие с пятью чувствами. Во время путешествия «МЫ СОЕДИНЯЕМ МОРЕ» участники познакомились с культовым огненным танцем кечак на Бали на фоне заката на скале, погрузившись в яркие достопримечательности и звуки острова. Они также изучили местную культуру с помощью практических кулинарных опытов и дегустации кофе с циветтой, привлекая их чувства осязания, запаха и вкуса. Вместо того, чтобы рассматривать эти моменты как возможности для контента, программа поощряла участников замедляться и взаимодействовать с окружающим миром.

Впечатление переросло в творческое сотрудничество. Разделенные на шесть команд, создатели превратили свои наблюдения в 90-секундные короткометражные фильмы, охватывающие документальные фильмы о человеческом интересе, творческие влоги об образе жизни, кинематографическое повествование, захватывающие различные измерения зрения, звука, запаха, вкуса и прикосновения.

Путешествие продолжилось в Юньнани, Китай, где 24 автора со всего мира приняли участие в кросс-культурном творческом эксперименте. Работая в многонациональных командах, они погрузились в мастерство тай-дай, культурные традиции донгба, местные рынки, кулинарные впечатления и пейзажи, окружающие снежную гору Юлун. Благодаря этим мероприятиям участникам было предложено заново открыть для себя фундаментальные сенсорные переживания, которые часто вдохновляют на оригинальные идеи: видеть, слышать, нюхать, прикасаться и дегустировать.

В Шэньчжэне DAMODA представила специальное шоу дронов, чтобы приветствовать глобальных создателей в городе, освещая ночное небо визуальной идентичностью Hollyland WeConnect 2026. Затем авторы посетили штаб-квартиру Hollyland, изучили ее новейшие продукты и присоединились к углубленным обсуждениям с командой разработки. Этот визит стал не просто демонстрацией технологий, но и отражением приверженности Hollyland стоять рядом с авторами, прислушиваться к их потребностям и поддерживать то, как они работают и выражают себя.

То же путешествие, много перспектив

Несмотря на работу с одних и тех же локаций и материалов, создатели создавали заметно разные проекты.

Используя Юньнань в качестве своего холста, авторы разработали проекты по четырем темам: захватывающие звуковые впечатления, рассказы об образе жизни, кинематографические пейзажи и культурные нарративы. Некоторые сосредоточились на звуках рынков, природы и повседневной жизни. Другие документировали местные ремесла, еду и взаимодействие с людьми. Некоторые исследовали визуальную эстетику через свет, текстуру и цвет, в то время как другие сосредоточились на культурном наследии и личных историях.

Те же улицы, традиции и пейзажи стали совершенно разными историями в зависимости от того, кто был за камерой. Полученные работы будут признаны в нескольких творческих категориях, подчеркивая разнообразие выражения, которое может возникнуть в результате совместного опыта.

Обязательства, выходящие за рамки технологий

«Hollyland действительно понимает, что нужно авторам, не только создавая продукты, но и понимая, как мы на самом деле работаем и творим в реальной жизни», — сказала Юки Эйок (Yuki Eyok), автор из Малайзии.