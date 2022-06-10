HONOR объявляет о достижениях в области экологии, запускает конкурс «Вид Земли в зеркале»

В честь Всемирного дня окружающей среды международный технологический бренд HONOR объявил сегодня о своих новых достижениях в области повышения экологичности. Компания HONOR внедряет экологически чистые методы на протяжении всего жизненного цикла продукции, начиная с производства и упаковки и заканчивая утилизацией отходов, и осуществляет свою повседневную деятельность в целях активного содействия устойчивому развитию в интересах более экологичного будущего.

В Instagram, Facebook и HONOR Global Club начинается новый конкурс HONOR Magic Moments Monthly под названием «Вид Земли в зеркале» (Earth View in the Mirror), целью которого является повышение осведомленности об окружающей среде и устойчивом развитии. Этот конкурс призван стимулировать своих участников ценить природу и делать снимки прекрасных ландшафтов по всему миру. Также на официальном сайте HONOR появилась новая страница, посвященная защите окружающей среды.

«Компания HONOR стремится минимизировать воздействие нашей продукции на окружающую среду, — заявил Джордж Чжао (George Zhao), глава компании HONOR Device Co., Ltd. — Поскольку экологичность и экономика замкнутого цикла являются частью нашей философии проектирования продукции, мы стремимся к повышению экологической чистоты нашей продукции за счет оценки ее углеродного следа на протяжении всего жизненного цикла, одновременно сокращая потребление ресурсов и энергии».

Для минимизации потребления ресурсов HONOR использует легкие, компактные, безвредные, легко перерабатываемые и экологически безопасные упаковочные материалы. Кроме того, компания способствует защите окружающей среды, заменяя традиционные чернила и пластмассы на основе нефти на возобновляемые и биоразлагаемые упаковочные материалы.

Переключившись с нефтяных чернил на соевые, компания HONOR с 2014 года сократила выбросы углекислого газа примерно на 80 тонн. В серии HONOR Magic подставка для телефона изготовлена из сахарного тростника вместо пластика, что сокращает выбросы углекислого газа на 32 тонны на миллион единиц. HONOR также заменила пластик бумагой для защитной пленки зарядных устройств и кабелей передачи данных, что способствует дальнейшему сокращению выбросов углекислого газа на 35 тонн на 10 миллионов единиц. Кроме того, для хранения продукции используются упаковочные коробки, сертифицированные Советом по управлению лесным хозяйством, включая смартфоны серии HONOR Magic и HONOR Watch GS3, что помогает сохранять площадь лесов около 122 га в год.

С 2021 года HONOR занимается разработкой более простых и надежных упаковочных решений для ноутбуков. В настоящее время все ноутбуки HONOR упакованы в коробки, изготовленные из отдельных кусочков гофрированного картона. Также из цепочки поставки были исключены коробки среднего размера, обычно используемые при доставке, что способствовало сокращению выбросов углекислого газа в общей сложности на 208 тонн. В HONOR сэкономили около 74 тонн бумаги для ноутбуков и носимых устройств за счет оптимизации структуры упаковки и консолидации управления печатными материалами, что эквивалентно сокращению выбросов углекислого газа на 77 тонн.

Помимо соответствия международным требованиям HONOR поддерживает более строгий набор внутренних экологических стандартов, чтобы играть активную роль в исключении потенциально вредных веществ из своих смартфонов, планшетов и других изделий.

После испытания десятков формул материалов в партнерстве с многочисленными поставщиками компания HONOR решила использовать безгалогенные силовые кабели для всех своих смартфонов и планшетов, что привело к сокращению содержания опасных материалов в продукции этой марки примерно на 3379 тонн с момента их внедрения в 2016 году. На сегодняшний день 76 смартфонов и планшетов HONOR получили экологическую маркировку класса А от Китайского центра сертификации качества (CQC).

Уделяя особое внимание защите окружающей среды в процессе производства и эксплуатации, бренд HONOR стремится сократить свой экологический след за счет энергосбережения и сокращения выбросов. Изучая возможности использования экологически чистой энергии для сокращения выбросов углекислого газа в своем промышленном парке, HONOR оптимизирует управление объектами для сокращения потребления энергии в повседневной деятельности за счет ведения учета энергии и мониторинга и анализа соответствующих данных.

HONOR призывает своих сотрудников к работе в удаленном режиме за счет использования таких телекоммуникационных инструментов, как аудио-и видеовызовы, чтобы снизить потребность в командировках. По оценкам, это изменение позволит сократить выбросы углерода на 26 761 т в год, согласно научно-исследовательскому докладу, соавтором которого является Центр экологического образования и коммуникаций министерства охраны окружающей среды[1]. В индустриальном парке HONOR Intelligent Manufacturing бренд HONOR эксплуатирует 146 челночных маршрутов, предоставляя сотрудникам более экологичную возможность поездок на работу и эффективно сокращая углеродные выбросы еще на 1317 тонн[2].

Внедряя методы устойчивого развития совместно с отраслевыми партнерами, HONOR продолжит сосредоточивать свои усилия на экологических инициативах в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления. Обеспечивая устойчивое развитие компании, HONOR стремится к созданию нового интеллектуального мира для всех с помощью инноваций и технологий.

Компания HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создать новый интеллектуальный мир для всех за счет своих продуктов и услуг. Уделяя особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, компания стремится к разработке технологий, позволяющих людям по всему миру выходить за узкие рамки привычного, что дает им свободу в достижении своих целей и раскрывает возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент высококачественных смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств, подходящих для любого бюджета, позволяет людям стать лучшей версией себя.