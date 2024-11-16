Huawei приняла участие в первом очном Совещании рабочей группы по архитектуре Интернета вещей (IoT)

В Милане, Италия, состоялось первое очное Совещание рабочей группы по архитектуре Интернета вещей (IoT), посвященное IEEE P2413.2, стандарту эталонной архитектуры Интернета вещей для распределения электроэнергии (PDIoT). В ходе совещания представители State Grid of China (государственная энергосистема Китая) и нескольких европейских энергетических компаний обсудили проект стандарта IEEE P2413.2, эталонную архитектуру IDS и функциональные требования к структуре «облако-периферия-устройство-канал», поделились новейшими результатами исследований и представили ключевые предложения.

На совещании было представлено предложение по ключевым характеристикам архитектуры PDIoT и предложение первой версии стандарта. Это знаменует собой важный результат, достигнутый рабочей группой в продвижении архитектуры PDIoT к международным стандартам, и официальное начало формулирования международного стандарта PDIoT.

Стандарты являются краеугольным камнем, на который опирается любая отрасль, и отличным инструментом для продвижения цифровизации отрасли. Они помогают стимулировать совместную работу и сотрудничество на каждом этапе цифровизации, поскольку унифицируют ожидания в отношении интерфейсов и направляют техническое развитие. Они также определяют направление технологических инноваций и подталкивают предприятия к исследованию новых технологий и моделей для адаптации к потребностям рынка и трансформации отрасли.

IEEE — крупнейшая в мире техническая профессиональная организация, в которой насчитывается 460 000 членов из более чем 190 стран. Ассоциация по стандартизации IEEE — это глобальная организация по стандартизации, в которой разные экспертные сообщества сосредоточены на разработке стандартов, касающихся новых технологических областей, таких как ИИ, этика ИИ, квантовые вычисления, метавселенная, а также стандартов, касающихся электрических устройств, методов выполнения экспериментов, оригинальных компонентов, символов, определений и методов испытаний. Эта организация является основным источником глобальных, ориентированных на рынок стандартов во многих новых и критически важных технологических областях.

Новая энергосистема сталкивается с трудностями, связанными со структурой зеленой энергии, гибким управлением энергосистемой, интерактивным энергопотреблением, скоординированным и интерактивным хранением энергии на сторонах выработки электроэнергии, энергосистемы и нагрузки, а также сложной системой транзакций между электроэнергией и углеродом. Цифровизация и интеллектуальные технологии являются ключом к преодолению этих трудностей.

PDIoT является ключевым компонентом интеллектуальных энергосистем. В нем используются устройства и системы с высоким уровнем взаимосвязи для эффективного распределения энергии и оптимизации управления. Совещание рабочей группы по стандартам было посвящено PDIoT. Компания Huawei и другие члены рабочей группы предложили проект структуры стандарта, архитектуру IDS и функциональные требования к структуре «облако-канал-периферия-устройство». Компания State Grid Shaanxi взяла на себя инициативу по предложению 14 сценариев применения архитектуры PDIoT.

Джейсон Ли (Jason Li), президент по глобальному маркетингу и решениям, подразделение цифровизации электроэнергетики, компания Huawei, сказал, что для преодоления трудностей новой энергосистемы в будущем решающее значение имеет открытая и способствующая совместной работе среда, а также унифицированная в соответствии с международными стандартами архитектура. «Основываясь на платформе стандартов Интернета вещей IEEE P2413, компания Huawei работает с глобальными энергетическими компаниями, партнерами по экосистеме и Ассоциацией по стандартизации IEEE, чтобы создать глобально применимую, открытую и устойчивую структуру. Это не только будет способствовать интеллектуальному развитию электрораспределительных сетей и скоординированному развитию электроэнергетики, но и обеспечит основу для технических инноваций, предназначенных для будущих энергосистем», — пояснил он. Эта стандартная архитектура также будет способствовать глобальному энергетическому переходу и устойчивому развитию.

Формулирование международных стандартов для PDIoT — IEEE P2413.2 — на этом совещании призвано удовлетворить конкретные требования к распределению электроэнергии в условиях цифровой трансформации мировой энергетики и содействовать тому, чтоб высокоскоростная связь по линиям электропередачи (HPLC) играла более важную роль в энергетическом секторе.