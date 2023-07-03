Huawei за улучшение 5G в четырех областях, чтобы ощутить все цифровые достижения

Старший вице-президент Huawei и президент Carrier BG Ли Пэн (Li Peng), сегодня призвал к дальнейшим инновациям в сфере 5G для создания новых ценностей и раскрытия цифровых возможностей во время своего выступления на MWC Shanghai 2023. Он заявил, что отрасли необходимо совместно внедрять инновации для удовлетворения растущих цифровых потребностей как на потребительском, так и на промышленном рынке.

В своей речи под названием «Создание новых ценностей с помощью 5G для раскрытия цифрового потенциала» он рассказал о том, как 5G возглавляет развитие цифровой индустрии и обеспечивает цифровизацию всех отраслей.

Li Peng calls for joint effort on 5.5G research

Ли сказал: «Будущее уже здесь. Новые направления развития бизнеса для людей, домохозяйств, предприятий и транспортных средств обеспечивают новый опыт. Это повышает требования к сетевым возможностям. Расширенные сетевые возможности, такие как 10 Гбит/с нисходящей линии связи, 1 Гбит/с восходящей линии связи и 100 миллиардов подключенных Интернет вещей (IoT), создают обширное рыночное пространство в 5.5G для операторов связи».

Объединяя людей: Спрос на новые возможности увеличивает трафик

В настоящее время в мире насчитывается более 1,2 миллиардов пользователей 5G. Ли объяснил, что стремление большого числа пользователей к получению максимального опыта стимулирует разработку инновационного контента и приложений, а также строительство сетей 5G, способных обеспечить скорость передачи данных в 10 Гбит/с.

Huawei прогнозирует, что эти приложения и контент также приведут к 10-кратному росту трафика. Например, трафик 3D-контента Naked-Eye, увеличится от 3 до 10 раз по сравнению с 2D-видео. Один пользователь «New Calling» может использовать более 1 ГБ данных в неделю, а один пользователь облачной телефонии — более 1 ГБ данных в день.

5G также будет иметь решающее значение для достижения максимального пользовательского опыта. Ли отметил, что отрасли необходим доступ к новым частотным диапазонам, включая диапазоны 6 ГГц и mmWave, а также спектр ниже 100 ГГц для 5G New Radio.

Huawei уже сотрудничает с несколькими операторами сотовой связи для проведения технической проверки диапазона 6 ГГц. Результаты полевых испытаний показывают, что в диапазоне 6 ГГц может быть достигнута скорость передачи данных в 10 Гбит/с по нисходящей линии связи, и что этот диапазон также может обеспечить совместное покрытие с C-диапазоном для одного участка.

Подключение домов: Огромные возможности для получения дивидендов от умной жизни

На потребительском рынке стремительно растущий спрос на новые впечатления привел к буму инновационных форм контента и приложений, таких как Naked-Eye 3D, управление умным домом и интеллектуальность всего дома. Это побудило операторов связи модернизировать домашние сети, которые будут обеспечивать пропускную способность в 10 Гбит/с, как и частные линии.

Ли пояснил, что компания Huawei представила решения 5G FWA Square, включая FWA Pro для сверхскоростной связи, FWA Lite для экономически эффективной связи и FWA Biz для высоконадежной связи. Эти три решения могут помочь поставщикам услуг связи лучше удовлетворять потребности пользователей в различных сценариях и расширять рынок 5G FWA.

Объединение индустрий и технологий: Рынок на триллион юаней

С момента начала коммерческого внедрения 5G четыре года назад в мире было построено более 17 000 частных сетей 5G. Эти сети ускорили процесс цифровизации во многих отраслях промышленности, обеспечив очевидные экономические преимущества для тех, кто раньше других начал использовать их в производстве, портовой индустрии, горнодобывающей промышленности, нефтегазовой отрасли и здравоохранении.

По мере цифровизации промышленности все больше предприятий будут внедрять цифровые технологии в свои производственные процессы, и им потребуются более совершенные сетевые возможности, которые может обеспечить 5G.

Вместе с партнерами компания Huawei помогла заказчику разработать первую в отрасли гибкую производственную линию с поддержкой 5.5G. В ходе проекта было установлено, что детерминированная сеть 5.5G гарантирует сверхвысокую надежность и снижает задержки до 4 миллисекунд в высококонкурентной среде.

Подключение транспортных средств: Новый путь для перевозчиков

Во время своего выступления Ли также затронул популярную тему автономных транспортных средств. В сфере подключаемых транспортных средств и Интернет транспортных средств (IoV) наблюдается постоянный прогресс. ИКТ-услуги необходимы для транспортных средств с интеллектуальным подключением, передачи данных между транспортными средствами и всем остальным (V2X), а также для подключенного интеллекта.

5.5G поможет автомобилям гораздо четче распознавать окружающую обстановку. Интернет транспортные средства (IoV) с передовыми датчиками являются основным компонентом интеллектуальных систем светофоров, навигации в дождливые и туманные дни, обнаружения за пределами прямой видимости и т. д. Ожидается, что автономные транспортные средства 4-го поколения появятся на коммерческом рынке в 2025 году и потребуют огромных вычислительных мощностей и мощных сетей.

Автономный автомобиль ежедневно генерирует сотни терабайт данных и должен загружать около одного терабайта этих данных в облако для обучения моделей ИИ и обновления алгоритмов.

Ли заявил, что Huawei будет углублять свое партнерство с промышленностью, чтобы поддержать эти огромные потребности в вычислительных мощностях в облаках и интеллектуальных вычислениях в реальном времени. Ожидается, что рынки услуг связи и вычислительной техники станут перспективными областями роста для операторов связи.

MWC Shanghai 2023 проходит с 28 по 30 июня в Шанхае, Китай. Huawei представляет свою продукцию и решения на стендах E10 и E50 в зале N1 Шанхайского нового международного выставочного центра (SNIEC). Вместе с международными операторами, профессионалами отрасли и лидерами мнений мы погрузимся в такие темы, как процветание 5G, продвижение к эре 5.5G и интеллектуальная цифровая трансформация. 5.5G создает новую ценность для бизнеса в таких областях, как Интернет людей (IoP), Интернет вещей (IoT) и Интернет транспортных средств (IoV), способствуя развитию бесчисленных отраслей промышленности по мере продвижения к интеллектуальному миру.