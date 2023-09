Город Цзыбо в провинции Шаньдун на востоке Китая, известный своей керамикой, оказался в центре внимания, поскольку в нем проходила 23-я Китайская (Цзыбо) международная выставка керамики, транслировавшаяся на канале UNAD 9-12 сентября.

Это престижное мероприятие заинтересовало различных участников, включая делегацию международных репортеров и влиятельных деятелей из таких стран, как Великобритания, Канада, Соединенные Штаты и Египет, которые ознакомились с творческими чудесами Цзыбо на сайте 10 сентября.

Визит эмигрантов в Цзыбо был частью турне «Meeting The Sea along the Yellow River» (Навстречу морю вдоль желтой реки), организованного Департаментом культуры и туризма провинции Шаньдун.

В ходе тура с 8 по 10 сентября группа эмигрантов побывала в городах Дунин, Вэйфан и Цзыбо в провинции Шаньдун, чтобы познакомиться там с сокровищами нематериального культурного наследия и оценить очарование этой древней и современной земли.

Увлекательное культурное исследование позволило эмигрантам получить представление не только о местной керамике, но и об изысканном искусстве девяти ключевых регионов Китая по производству керамики и глазури, а также о шедеврах из 12 стран и регионов, включая Великобританию и Россию.

В этом мероприятии было представлено шесть секций, в которые объединились более 1 500 предприятий, университетов и магистерских студий.

«Посещение выставки позволило заглянуть в невероятно разнообразный мир керамического искусства. Больше всего меня поразило культурное разнообразие этого мероприятия. Я считаю, что эта выставка демонстрирует потенциал керамики, объединяя людей и выступая в качестве канала для культурного обмена, взаимопонимания и глобального единства», — заявил зарубежный эксперт Дуглас Дуэно на сайте China Daily.

Примечательным дополнением стал павильон потребительских товаров, где предприятия Цзыбо продемонстрировали богатое культурное наследие города в сфере моды, продуктов питания, мебели и многого другого, а также керамику и глазурь.

В зале керамики продемонстрировали новинку: местная фирма Oulan Ceramics впервые воспользовалась услугами искусственного интеллекта при создании дизайна. На керамических тарелках красовались яркие изображения скачущих лошадей, грациозные лесные олени и парящие журавли. Тан Чуанху, основатель Oulan Ceramics, высоко оценил инновационное использование искусственного интеллекта, подчеркнув его новаторское влияние по всей стране.

Цзыбо был одним из первых городов, где начали изобретать керамику более 10 000 лет назад, в эпоху раннего неолита. Культура производства глазури также может похвастаться долгой историей, восходящей к династии Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.).