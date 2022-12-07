Игорь Колесник: «Качество – наше главное конкурентоспособное преимущество»

Российский бизнес переживает не простые времена. Только весной этого года закрылось более ста тысяч предприятий, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. О том как бизнесу оставаться на плаву рассказал Игорь Колесник, основатель производственно-торгового предприятия «ФОМАЛЬГАУТ» — крупнейшего поставщика сырья для индустрии Petfood.

И: Игорь Анатольевич, расскажите о себе и своем бизнесе.

И.К: Мне 49 лет и в бизнесе я с 17 лет. И последние 15 лет занимаюсь производством сырья для индустрии Petfood, из которого производят корма для домашних животных.

И: Вы охотник или собиратель?

И.К: Я думаю, что охотник. Я вижу, чувствую интуитивно, что необходимо выполнить, чтобы проект стал социальным и позволил сделать тот продукт, которого нет на рынке, что явно поднимет ценность компании. Такое конкурентное преимущество.

И: Хорошо, а какие добродетели Вы цените больше всего?

И.К: Первая ценность — это правдивость, а главное честность перед самим собой. Вторая — ответственность, потому что, управляя предприятием, ты несешь ответственность перед огромным количеством сотрудников, поэтому твоя задача делать так, чтобы люди с удовольствием шли на работу и могли достойно зарабатывать. Еще одна ценность — это моя команда, люди, которые окружают меня на производстве. Честно, мне везет на людей. Следующая ценность — развитие. Я считаю непрерывное развитие смыслом жизни, но, как и любую мышцу будь это трицепс, бицепс или мозг нужно тренировать, иначе произойдет атрофия. Всегда стремиться сегодня сделать лучше, чем вчера! И, конечно же, качество во всем.

И: Вы состоялись как успешный предприниматель и руководитель, состоите в двух известных бизнес-сообществах. Скажите, что помогает Вам успевать больше, руководить лучше и достигать все новых вершин?

И.К: Благодаря команде появляется возможность для того, чтобы получить развитие бизнеса в обществе, посмотреть на других и себя показать, соответственно, мы друг друга зеркалим, учимся друг у друга. Второе — это опыт, сколько себя помню, всегда кем-то руководил. Лидерские качества, которые сформировались в ранних годах, способность организовать, позвать людей за собой и грамотно заставить их поверить в тебя, твою идею, а также исполнять договоренности — это и называется качественно выполнять свою работу.

И: Считаете ли вы себя примером для подражания? Почему?

И.К: Считаю, у меня есть чему поучиться. Я стал успешным благодаря сложным жизненным моментам, тогда, когда не испугался, не включил заднюю, а продолжал и искренне верил.

И: Для Вас бизнес только про деньги или еще и про социальную направленность?

И.К: Деньги — это средства, без которых нельзя, но они не главенствуют в моем списке. На первом месте — с кем и как! Очень важно помнить, что по жизни нужно не только брать, но и отдавать, поэтому у нас есть социальные программы, мы также помогаем детским домам в административном округе Коломна. Чем можем всегда помогаем!

И: Ваша компания является лидером рынка Petfood. Расскажите, как удалось завоевать высокое место в рейтинге производителей и какую продукцию предлагаете заказчикам?

И.К: Не буду скромничать, мы, действительно, умеем хорошо делать свою работу, это подтверждает пятнадцатилетний опыт работы с мировыми лидерами по производству кормов для животных. Качество — наше самое главное конкурентное преимущество. У нас даже есть слоган: «Качественный корм начинается с нашего сырья». Мы всегда стараемся держать марку и не гнаться за большими объемами.

И: Отразились ли как-то последние события в стране на вашем секторе?

И.К: Любой кризис — это рост для нормальных компаний. В начале нам было сложно, потому что наши основные поставщики — это мировые компании, которые резко сбавили обороты. Но это подтолкнуло нас дифференцировать бизнес. Мы запустили три новых проекта по производству готовой продукции. И это позволило нам стать на уровень выше.

И: Сейчас очень популярна тема ESG, внедряете ли Вы технологии устойчивого развития на своем предприятии?

И.К: У нас на предприятии есть разные моменты, например, управленческий учет, система CRM, квартальные, ежемесячные и еженедельные стратегические сессии, где мы планируем свои результаты. В сфере экологии мы плотно работаем с браком и отходами, стараясь максимально очистить свое производство. Мы сертифицированы по международному стандарту ISO 22000: 2018 компанией SGS – мировым лидером в сфере сертификации, а значит, мы подходим под мировые стандарты качества и безопасности.

И: Какие ближайшие цели Вы ставите для компании?

И.К: Очень хочется, чтобы все новые проекты, направленные на активное импортозамещение, скорее запустились. Мы великая страна, которая должна и может выпускать все сама!