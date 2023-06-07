IHerb сотрудничает с CJ Logistics, чтобы стать доступнее для Ближнего Востока и Африки

Компания iHerb, мировой лидер в сфере товаров для здоровья и здорового образа жизни, с гордостью объявляет о своем партнёрстве с компанией CJ Logistics, одним из лидеров в области логистики, для создания первого в Королевстве Саудовская Аравия центра обработки и исполнения заказов. Компания IHerb выбрала Эр-Рияд в качестве центра операций на Ближнем Востоке в ответ на растущий спрос на продукты для здоровья и здорового образа жизни со стороны потребителей, в дополнение к привлекательной бизнес-среде.

Центр обработки и исполнения заказов IHerb в Саудовской Аравии будет стратегически расположен в недавно созданной интегрированной логистической зоне в Эр-Рияде, что позволит клиентам пользоваться полным ассортиментом iHerb, состоящим из более чем 30 000 продуктов, и высоким качеством обслуживания с ещё более быстрой доставкой. Данный проект напрямую поддерживает концепцию Saudi Arabia’s Vision for 2030 (Видение Саудовской Аравии 2030), используя стратегическое расположение для укрепления её роли в качестве неотъемлемого двигателя международной торговли и установления связей между тремя континентами: Африкой, Азией и Европой.

Площадь центра обработки и исполнения заказов будет составлять 30 000 кв. м, с большим складом, способным ежедневно отгружать огромное количество заказов. Строительство началось в мае 2023 г., а ввод в эксплуатацию планируется в середине 2024 года. Первоначально он будет поставлять продукцию клиентам iHerb на Ближнем Востоке.

Главный операционный директор компании IHerb Майрии Чан (Miriee Chang) заявила: «Мы чрезвычайно рады тому, что наша компания совершила этот шаг, и тому, что это значит для наших клиентов на всем Ближнем Востоке и в Африке. Этот новый ультрасовременный объект позволит нам и далее выполнять свою миссию, которая заключается в предоставлении клиентам высококачественной продукции по доступным ценам, а также в обеспечении превосходного обслуживания клиентов по всему миру».

Компания IHerb сотрудничает с CJ Logistics в этом проекте как с долгосрочным партнёром, который поддерживает деятельность iHerb с 2018 года. Это сотрудничество укрепляет стремление обеих компаний предоставлять качественные товары для здоровья и хорошего самочувствия в сочетании с предоставлением надёжных услуг по доставке в различные регионы по всему миру.

После ввода в эксплуатацию центра обработки и исполнения заказов в Эр-Рияде, компания iHerb будет иметь в общей сложности девять распределительных центров и складов с контролируемым микроклиматом, сертифицированных по стандартам GMP или ISO: шесть отечественных и три зарубежных, причём все они отвечают высоким стандартам качества.