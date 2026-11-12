 Telecom Review Group ускоряет путешествие в 10Giga GCC с U6GHz

На 20-м саммите лидеров обзора телекоммуникаций, состоявшемся 20–21 октября 2026 года, лидеры отрасли рассмотрели, как спектр 6 ГГц (U6GHz) и 5G-Advanced могут ускорить переход стран Персидского залива к скорости передачи данных 10 Гбит/с.

Под кураторством Иссама Эйда (Issam Eid), директора по маркетингу и партнера Telecom Review Group, группа собрала д-ра Билела Джамусси (Bilel Jamoussi), заместителя директора Бюро стандартизации электросвязи МСЭ и начальника Департамента исследовательских комиссий и политики (SPD); Джавада Абасси (Jawad Abbassi), руководителя MENA в GSMA; инж. Саифа Бин Галиту (Saif Bin Ghalita), исполнительного директора по вопросам развития технологий, TDRA; д-ра Махмуда Шерифа (Mahmoud Sherif), руководителя отдела инноваций и развития технического бизнеса, du; д-ра Аймана Эльнашара (Ayman Elnashar), вице-президента по технологической стратегии, архитектуре и инновациям, Etisalat; Стивена Лю (Steven Liu), вице-президента по маркетингу ИКТ и продажам решений, Huawei, Ближний Восток и Центральная Азия; и Омара Саммана (Omar Samman), руководителя сети, Ericsson.

Политика в отношении спектра задает фундамент

Прогресс ОАЭ в коммерческом развертывании U6GHz отражает важность перспективной политики в области спектра и координации регулирования. Инженер Бин Галита изложил дорожную карту страны по спектру, включая выделение 500 МГц в диапазоне 6 ГГц для внутреннего Wi-Fi в 2020 году и последующее обозначение 700 МГц, охватывающих 6,425-7,125 ГГц, для международной мобильной связи (IMT) в Национальном плане частот 2024 года.

Эти меры помогли проложить путь для коммерческого развертывания U6GHz компаниями etisalat и du. «Что касается коммерческого запуска U6GHz, я хотел бы особо отметить Huawei, с которой ОАЭ сотрудничают более 25 лет. Huawei всегда выполняла свои обязательства, — отметил инж. Бин Галита. — Такое сотрудничество превращает наши миссии в ощутимый прогресс».

Регуляторы также должны учитывать совместимость устройств и координацию помех.

«Работа регулятора не заканчивается назначением спектра; она продолжается до тех пор, пока инвестиции и партнерство не приведут к лучшему опыту для общества», — сказал инж. Бин Галита.

GSMA указывает на растущий международный импульс U6GHz: страны, представляющие более 80% населения мира, в настоящее время поддерживают мобильное использование диапазона и более 60 игроков мобильной экосистемы, поддерживающих крупномасштабное развертывание. Для продвижения отрасли к 6G Абасси подчеркнул важность внедрения спектра, признав и продемонстрировав более широкую экономическую ценность лицензированного развертывания U6GHz.

«Лицензированный подход дает в 7 раз большую экономическую выгоду, чем сохранение его в нелицензированном диапазоне», — отметил Абасси.

Д-р Джамусси предупредил, что различные национальные подходы могут фрагментировать экосистемы устройств и сетей, увеличивая затраты. «Международная гармонизация будет иметь важное значение для того, чтобы сделать передовые возможности подключения более доступными и совместимыми», — сказал он.

Превращение потенциала 10 Гбит/с в реальную производительность

Сверхширокая полоса пропускания U6GHz обеспечивает значительные достижения в пиковых скоростях передачи данных, при этом du сообщает о пиковой скорости передачи данных 10 Гбит/с в демонстрации 5G-Advanced, объединяющей спектр U6GHz и Sub-3 GHz. Д-р Шериф позиционировал это достижение как веху для более широкой телекоммуникационной экосистемы ОАЭ.

«Это достижение особенно примечательно, учитывая роль 5G-Advanced в объединении 5G и 6G. Существует так много ключевых выводов, которые мы можем оценить по мере продвижения коммерциализации 6G», — подчеркнул д-р Шериф.

Стивен Лю определил фиксированный беспроводной доступ (FWA), мобильную широкополосную связь и услуги, управляемые ИИ, в качестве потенциальных областей применения, подчеркнув, что сверхширокая полоса пропускания U6GHz поддерживает высокоскоростную домашнюю широкополосную связь и требовательные мобильные приложения, хотя фактическая производительность будет зависеть от конфигурации сети и условий развертывания. Стивен Лю подчеркнул, что отрасль может «вывести на рынок новый уровень инновационного обслуживания и превосходного опыта конечных пользователей через U6GHz».

Д-р Эльнашар выделил новые корпоративные предложения и потребительские приложения, управляемые ИИ. «Это путешествие, которое мы начали два или три года назад с первым прототипом U6GHz в ОАЭ, — отметил он. — После испытания, в котором мы продемонстрировали нисходящую и восходящую линии связи 10 Гбит/с, я считаю, что мы впервые преодолеваем разрыв между беспроводной и оптоволоконной связью».

Омар Самман подчеркнул растущие требования к восходящей линии связи и низкой задержке со стороны приложений ИИ. «Рост восходящей линии связи больше не является прогнозом; это уже происходит», — сказал он, отметив роль программного обеспечения сети радиодоступа с поддержкой ИИ и обновленного планирования зоны обслуживания.

Прокладывая путь к эволюции 6G

После панельной дискуссии Аллен Тан (Allen Tang), президент отдела продаж и маркетинга решений для беспроводных сетей и облачных сетей Huawei, и Тони Эйд (Toni Eid), основатель Telecom Review Group и генеральный директор Trace Media International, присоединились к участникам дискуссии, чтобы официально отметить первый в мире коммерческий запуск U6GHz во время эксклюзивной церемонии, подчеркнув прогресс ОАЭ в переходе технологии от планирования спектра к коммерческому развертыванию.

Эта веха подчеркнула стремление региона ускорить переход к обществу со скоростью 10 Гбит/с. Однако для достижения этого видения потребуется конвергентная инфраструктура, согласованные стандарты, готовность устройств и устойчивые инвестиции. Эти факторы будут определять, насколько эффективно GCC переводит потенциал U6GHz в реальную связь и поддерживает переход на 6G.