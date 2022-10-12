Infortrend расширяет возможности унифицированных хранилищ U.2 NVMe с поддержкой 100GbE

Компания Infortrend® Technology, Inc., ведущий в отрасли поставщик корпоративных хранилищ, выпустила свою серию предназначенных для малых и средних предприятий унифицированных хранилищ EonStorGSeU.2 в конфигурации с одним контроллером, с использованием твердотельных накопителей PCIeGen4 U.2 NVMe и RDMA 100GbE. Эти системы обеспечивают более низкую совокупную стоимость без ущерба для производительности.

Впервые Infortrend представляет унифицированные решения для хранения данных U .2 в конфигурации с одним контроллером. Эти высокотехнологичные модели поддерживают 100 GbE RDMA , 24 твердотельных накопителя U .2 NVMe с PCIe Gen 4. Производительность системы может достигать до 600 K IOPS , 12 ГБ/с в режиме чтения и 9 ГБ/с в режиме записи, что хорошо подходит для таких сфер применения, как медиа и развлечения, обмен файлов, базы данных, виртуализация, резервное копирование и т.д. Для организаций, которые ищут возможности массового хранения данных в архиве или нуждаются в большем объеме памяти, модели в базовой комплектации являются еще более экономичными благодаря поддержке высокопроизводительных твердотельных накопителей U .2 NVMe . Кроме того, подключаясь к жестким дискам JBOD , предприятия могут использовать функцию автоматического многоуровневого распределения горячих и холодных данных по соответствующим накопителям, что обеспечивает максимальную производительность и емкость хранилища.

Новая серия EonStor GSe U .2 имеет полный функционал корпоративного уровня, включая интеллектуальное управление SSD дисками, продлевающее срок службы и предотвращающее одновременный отказ нескольких SSD сразу; средства защиты данных, такие как RAID , WORM , моментальный снимок, удаленная репликация и т.д.; объединение до 4 систем и вертикальное масштабирование с возможностью установки более 3000 дисков с объемом памяти более 50 ПБ; при этом интуитивно понятный пользовательский интерфейс Infortrend обеспечивает централизованное управление хранилищами для минимизации расходов на техническое обслуживание и управление.

«Созданные для выполнения сложных и требовательных задач, разработанные компанией Infortrend унифицированные системы хранения данных U .2 только с флеш-памятью теперь доступны в конфигурациях с двумя и одним контроллером. Предприятия, требующие более высокой надежности, могут полагаться на двухконтроллерное хранилище EonStor GS , в то время как конфигурация с одним контроллером EonStor GSe предлагает более экономичное решение для малого и среднего бизнеса», — заявил старший директор по планированию продукции Infortrend Фрэнк Ли ( Frank Lee ).