IREX исследует воздействие поляризации СМИ в Европе, Евразии и Центральной Азии

Согласно исследованию Vibrant Information Barometer (VIBE) за 2022 год, проводимому американским Советом международных научных исследований и обменов (IREX), продолжающиеся последствия пандемии COVID-19 и углубляющаяся политизация средств массовой информации повлияли на медиа- и информационный сектор в 18 странах Европы, Евразии и Центральной Азии.

Отчет VIBE составляется с помощью региональных экспертов. В нем отражено, насколько динамично развиваются информационные системы стран в цифровую эпоху, как реализуются новые концепции, например, медиаграмотность и информационные пузыри, а также как работают медиаресурсы и насколько высоко качество информации в СМИ и информационном секторе.

Отчет VIBE 2022 года, в котором рассматриваются медиаландшафты за 2021 календарный год, показывает, что страны во всех трех регионах по-прежнему страдают от мер, принятых их правительствами для сокрытия информации и данных органов здравоохранения о кампаниях по борьбе с пандемией и вакцинации. В более репрессивных странах, таких как Туркменистан, правительство настаивало на том, что в стране не было ни одного случая заболевания COVID-19, а государственные средства массовой информации отказались даже использовать в своих докладах слова «коронавирус» или «COVID». В менее экстремальных случаях, например, в Казахстане, продолжающаяся пандемия высветила слабые навыки государственных учреждений в области коммуникации в кризисных ситуациях и трудности в распространении высококачественной общественной информации, а также тенденцию населения доверять социальным сетям и приложениям для обмена сообщениями в большей степени, чем средствам массовой информации.

Эксперты обсудили также вопрос об углублении политизации и поляризации медийного и информационного пространства своих стран. Контент СМИ во всех трех регионах по-прежнему определяется преимущественно политическими интересами и влиянием их владельцев, что ведет к снижению доверия к средствам массовой информации, а также к дальнейшему подрыву конструктивных дискуссий и обсуждения важных вопросов. В исследовании, проведенном в Черногории, отмечается, что люди выбирают СМИ, исходя из своих политических предпочтений, а легко узнаваемые СМИ являются либо проправительственными, либо оппозиционными, в зависимости от политической ориентации их редакций. В разделе, посвященном Армении, приводятся аналогичные наблюдения, в частности отмечается, что источники информации в стране работают главным образом в интересах связанных с ними политических и предпринимательских кругов, представляя эти узкие интересы и жертвуя этическими стандартами. Аналогичным образом эксперты из Северной Македонии отметили, что политическая принадлежность видна сразу же после публикации статьи.