Исследование показало, какую пользу ждут от искусственного интеллекта

Технологии
2 сентября 2024

В России 47% респондентов предпочитают отечественные решения в сфере генеративного ИИ (GigaChat или Kandinsky от «Сбера», YandexGPT или «Шедеврум» от «Яндекса»), параллельно зарубежные и российские продукты используют 36%. Об этом говорится в исследовании «Новое российское общество: граждане и искусственный интеллект», которое провели исследовательский холдинг «РОМИР» и консалтинговая компания «Яков и Партнёры».

В России в рабочих или личных целях генеративным искусственным интеллектом пользуются примерно 24% респондентов. Чаще всего с ИИ сталкиваются в таких направлениях, как искусство и развлечения, умный дом, соцсети и интернет.

Исполнительный директор «РОМИР» Инна Каваева отмечает, что в отношении ИИ самым положительным настроем характеризуется молодежь, люди с высоким доходом, жители Петербурга и Москвы. Оптимистично настроенные респонденты ожидают, что внедрение ИИ поможет прежде всего свести к минимуму необходимость в выполнении рутинных задач, повысить производительность труда за счет автоматизации производства и улучшить качество услуг, например медицинских.

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