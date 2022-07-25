IT-компании начинают готовиться к осеннему призыву

Аккредитованные IT-компании начали формировать списки сотрудников, которым требуется оформить отсрочку от армии. Подать заявку необходимо до 12 августа с помощью личного кабинета предприятия на портале «Госуслуги». Техническая возможность оформить льготу откроется в августе.

Право на отсрочку имеют it-специалисты, работающие в аккредитованной компании по трудовому договору на условиях «нормальной продолжительности рабочего времени», то есть на условиях полного дня. Стаж работы должен составлять не менее 11 месяцев в течение года, который предшествует дате призыва, то есть в период с 1.10.2021 по 1.10.2022. При этом, у работника должно быть высшее образование по одной из 70 специальностей, перечисленных в постановлении №490 Правительства РФ от 28 марта 2022 года. В перечне не только профессии, связанные с ИТ-технологиями, но и другие технические специальности: математика, статистика, ядерная физика и технологии, машиностроение, авиастроение, управление качеством и интеллектуальной собственностью и др.

Также отсрочку могут получить выпускники ВУЗов, которые еще не имеют достаточного стажа, но заключили трудовой договор в течение 1 года после окончания обучения.

Весной возможностью предоставить сотрудникам отсрочку от армии воспользовались 1,9 тысяч компаний. Служить не пошли почти 9 тысяч it-специалистов.

«Мы уже начали формировать списки и собирать данные, которые запрашивает Минцифры. Это ФИО сотрудника, дата и место рождения, его место жительства, сведения об образовании, СНИЛС и военный комиссариат, в котором сотрудник стоит на учете. После того, как мы подадим данные через портал, Минцифры подготовит общий реестр, который затем направят в военкоматы.

В рамках весеннего призыва мы оформили отсрочку 18 нашим сотрудникам. Предполагаем, что в осенний призыв это число немного увеличится из-за наплыва студентов, которые сейчас получают дипломы и ищут работу.

Предоставление отсрочки от армии молодым it-специалистам – это неплохая мера поддержки отрасли. Она может помочь в решении масштабной кадровой проблемы, с которой мы столкнулись с конца февраля. Действительно, некоторые ребята младше 27 лет, работающие в IT-сфере, боялись призыва, и стремились уехать заграницу, лишь бы не служить в армии. Теперь это не обязательно», — рассказывает СЕО Hopper IT Наталья Краснобаева.

Hopper IT — аккредитованная российская IT-компания, в штате которой числится более 150 специалистов. Офисы цифровой лаборатории располагаются в Москве, Нижнем Новгороде и в особой экономической зоне «Дубна». Компания занимается разработкой, внедрением и сопровождением корпоративных информационных систем, и входит в топ-10 1С-Битрикс в компетенции «Крупные внедрения».