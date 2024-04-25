Известный российский бренд разместил рекламу на Луне

На Луне появилась надпись «VK Видео. Звезды ближе, чем кажутся», которую хабаровчане могли видеть в ночь с 24 на 25 апреля. Ранее с предложением о размещении рекламы на ракетах выступила Госкорпорация «Роскосмос», но все осталось на уровне разговоров. Как видим, только VK Видео решились на вывод рекламной надписи на другое небесное тело.

Это событие ожидаемо вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Вероятнее всего, появление рекламной надписи VK Видео на Луне приурочено к выходу шоу «Звезды». Речь идет о стартовавшей в марте на ТВ-канале НТВ и сервисе VK Видео новой юмористической передаче производства Medium Quality.

Участники программы конкурируют за главный приз – 20 миллионов рублей. Среди участников шоу присутствуют известные люди из мира музыки, кино и т.д., объединяющиеся с командами юмористов.

Этот случай стал первым в истории. Ранее ни европейские страны, ни США не выводили рекламу в космическое пространство. Иными словами, Россия стала первой страной, которая использовала Луну как рекламную площадку.

Сообщается, что для ее размещения на поверхности Луны мог быть использован мощный прожектор или лазер.