JA Solar выпускает солнечную панель n-типа DeepBlue 4.0 X

Мир
18 мая 2022

18 мая компания JA Solar проводит мероприятие, посвященное новой продукции 2022 года, и объявляет о выпуске своей первой солнечной панели n-типа DeepBlue 4.0 X. Этот инновационный продукт знаменует собой первый выход компании на рынок фотоэлектрической продукции n-типа.

Серия DeepBlue 4.0 X на пластинах 182 с самой развитой цепочкой поставок и наиболее признанных в отрасли, включает в себя три типа модулей, адаптируемых к любому сценарию: панель на 54 ячейки для бытовых систем солнечных панелей, панели на 72 и 78 ячеек для коммерческих и коммунальных объектов солнечной энергетики. DeepBlue 4.0 X уже прошла испытания IEC 61215 и IEC 61730 и получила сертификат TÜV SÜD, а также прошла испытания солевым туманом, аммиаком, песком и пылью, доказав пригодность к применению в различных средах.

В дополнение к преимуществам DeepBlue 3.0, панель DeepBlue 4.0 X использует новейшие технологии компании JA Solar, включая ячейки Bycium+, где эффективность массового производства может достигать более 24,8 % благодаря высококачественной основе и структуре. Кроме того, для DeepBlue 4.0 X используется запатентованная технология высокоплотной инкапсуляции панели GFI (гибкого соединения без зазоров), в которой конструкция круглой ленты с буферной обработкой и оптимизированным герметизирующим материалом обеспечивает защиту от механических нагрузок на стыки ячеек и тем самым исключает риск микрорастрескивания. В совокупности это обеспечивает более высокую надежность и энергоэффективность DeepBlue 4.0 X с максимальной мощностью 625 Вт и КПД до 22,4 %. 

По словам Кун Тан (Kun Tang), директора технологического отдела JA Solar, компания JA Solar на протяжении многих лет работает над технологией n-типа, и в результате длительных исследований, разработок и экспериментов эта технология наконец-то готова к массовому производству. Для проверки эффективности выработки электроэнергии компании JA Solar и TÜV NORD провели годичное (с февраля 2021 года по февраль 2022 года) испытание на энергоэффективность в Китайском центре фотоэлектрических испытаний в округе Иньчуань (в северо-западной части Китая). Результаты показывают, что энергоэффективность панели n-типа на основе ячеек Bycium+ на 3,9 % выше, чем у панелей p-PERC. По данным моделирования фотоэлектрических систем компании JA Solar, по сравнению с панелями p-типа снижение себестоимости фотоэлектрических систем (без учета солнечных батарей) DeepBlue 4.0 X достигает 2,1 %, а нормированной стоимости электроэнергии — 4,6 %, что еще больше увеличивает внутреннюю норму доходности и повышает ценность для клиента.

Г-н Синвэй Ниу (Xinwei Niu), член правления и старший вице-президент компании JA Solar, заявил следующее: «Разработка низкоуглеродных и экологически безопасных решений стала одной из ключевых задач мирового масштаба. Солнечная энергетика, являющаяся одной из наиболее гибких и экономически эффективных возобновляемых источников энергии, стала важным фактором, способствующим достижению углеродной нейтральности. От p-типа к n-типу, от DeepBlue 3.0 к DeepBlue 4.0 X, компания JA Solar всегда придерживалась концепции «клиентоориентированности». Мы постоянно стремимся к повышению энергоэффективности солнечных панелей, делая их более полезными для клиентов и стимулируя применение солнечной энергии в глобальном масштабе для повышения ее роли в процессе достижения глобальной углеродной нейтральности».

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