Юные изобретатели создают будущее

Ко Дню детского изобретательства наши соотечественники, юные «кулибины» — участники и победители различных международных выставок и конкурсов молодых изобретателей – рассказывают о том, как увлеклись конструированием и чем занимаются сейчас.

Многие задатки будущего технического прогресса можно увидеть уже сегодня на международных выставках юных изобретателей, одна из которых — International Exhibition for Young Inventors (IEYI). В ней принимают участие увлеченные техническим творчеством дети из Китая, Японии, Тайваня, Индонезии, Индии, Италии, России, Украины и других стран.

Участие российских команд в этих и других престижных соревнованиях организует некоммерческая ассоциация «Технопол-Москва» (уполномоченный представитель Оргкомитета IYIA в России), а спонсирует юридическая фирма «Городисский и Партнеры», которая специализируется на защите прав интеллектуальной собственности.

За пять лет участия в выставке российские дети привезли домой большую коллекцию наград: Гран-при, 15 золотых, 24 серебряных и 33 бронзовых награды.

В 2018 году на IYIA, которая проходила в Индонезии, отметили золотой медалью робота для замены воды в кулере воспитанников московской лаборатории робототехники при Московском дворце пионеров «Воробьевы горы» Владимира Кириленко и Дмитрия Затекина. Сегодня Дмитрий студент 2 курса МГТУ им. Н. Э. Баумана кафедры «Подводные роботы». Владимир Кириленко пока только готовится к поступлению в технический ВУЗ.

Воспитанник МБУ ДО «Нижегородское детское речное пароходство» юнга Александр Дудков собрал беспилотный парус-крыло для изучения мирового океана. В 2018 году на Международной выставке IYIA в Индонезии он выиграл кубок Гран-при с денежной премией и золотую медальза свойпроект.

Одногруппник Александра юнга Дмитрий Смирнов уже студент 1 курса московского Института нано технологий в электронике, спинтронике и фотонике (НИЯУ МИФИ). В 2018 году он представлял на Международной выставке IEYI в Индии модель скоростного судна на солнечных панелях «Солярис».

Олег Неволин и Лев Лавров из Перминесколько лет назадизобрели антивандальную дверную Wi-Fi ручку для автоматизации сдачи квартир. В октябре 2019 года ребята стали золотыми медалистами Международной выставки IEYI в Индонезии. Сейчас Олег учится на механико-математическом факультете Пермского государственного университета (ПГНИУ) и планирует связать свою профессиональную деятельность с IT-областью.

Лев Лавров поступил в Московский авиационный институт на факультет «Инноватика», в дальнейшем планирует также связать свою профессиональную деятельность с IT- областью.

Ирина Масленникова тоже родом из Перми. Она придумала «Портативный фиксатор для иммобилизации пострадавших при открытых и закрытых переломах верхних и нижних конечностей» и запатентовала его в России (Патент РФ 184979). Ирина дважды призер выставок IEYI, которые проходили в Японии и Индии, и победитель международного конкурса «Городские инновации», который проводят Пермский молодежный парламент и Парламент Беларуси. Учится в данный момент на 1 курсе на радиофизическом факультете Нижегородского государственного университета им. Лобачевского. Успешное портфолио Ирины помогло ей поступить на бюджетное место.

Валерий Медведев, Управляющий партнер фирмы «Городисский и Партнеры», подчеркивает, что поддержка детского изобретательства в нашей стране, имеет для фирмы особое значение.

— Это наши будущие инженеры, конструкторы, изобретатели, без которых невозможно обеспечить научно-технический прогресс общества. Несмотря на взятый вектор цифровизации в экономиках, актуальным остается вопрос создания высокотехнологической экосистемы во всех отраслях. Всегда будут нужны инженеры, технологи, изобретатели, создатели новых машин, устройств, изделий, поэтому одной из своих миссии мы видим в поддержке интереса юных изобретателей в инженерных профессиях.

При формировании делегации из России наши патентные поверенные и юристы, на волонтерских началах работают с ребятами на стадии проведения национальных отборочных туров: помогают юным изобретателям довести их технические разработки «до ума», учат пользоваться доступными информационно-поисковыми ресурсами, преподают азы правовой охраны своих разработок и помогают осознавать ценность созданной ими интеллектуальной собственности».

Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/138899/

На фото Александр Дудков с разработкой «Парус-крыло»