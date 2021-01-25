Как определить надежность банка?

Заключая соглашение с банком, клиент вступает во взаимодействие с ним на долгие годы. Поэтому важно выбрать организацию грамотно. От этого зависит комфорт заемщика и выгодность услуги. Чтобы не столкнуться со сложностями, заранее разберитесь, как правильно выбрать банк.

1.Расстановка приоритетов

Изначально разберитесь, чего вы ждете от компании. Банк выбирают, учитывая:

доступность;

качество обслуживания;

надежность;

доходность.

2.Анализ предложений

Не стоит заключать договор с первой понравившейся организацией. Сравните предложения компаний в совокупности, оцените стоимость услуг, возможный доход. Ознакомиться с предложениями банков и сравнить их можно на сервисе Mainfin.

3.Проверка лицензии

Фальшивые банки работают редко, однако они существуют. Если у компании нет лицензии, перед вами – мошенники.

4.Доступность услуг

Проверьте, как много банкоматов расположено поблизости, уточните возможности интернет-банкинга. Затем оцените сочетание физической доступности и иных важных критериев. Если офисы расположены далеко, честно ответьте себе, готовы ли вы периодически ездить на другой конец города.

5.Анализ надежности

Это основной критерий выбора. Ознакомьтесь, есть ли выбранный банк в списке Агентства по страхованию вкладов. Если компания входит в перечень, в случае возникновения проблем у неё вы сможете вернуть деньги в пределах страхового возмещения.

6.Качество сервиса

Оценить показатель можно, изучив отзывы. Вы найдёте их в интернете. Проанализируйте сайт компании. Важно, чтобы он был удобным.

7.Знакомство с предложениями

Не ленитесь читать описание услуги, даже если информация размещена мелким шрифтом. Выясните, что вам предлагают. Если условия вызывают вопросы, задайте их представителям банка.

8.Дополнительные особенности

Если вы хотите открыть вклад, удостоверьтесь, что в соглашении отражен его тип и способ начисления процентов. Банк может предложить инвестиционные продукты под видом классических депозитов. Доход в этом случае не гарантирован.

Если вам нужна выгодная карта, учитывайте плату за годовое обслуживание, наличие кэшбэка и дополнительные бонусы. Они помогут сэкономить. Ознакомьтесь с условиями предоставления возврата.

Если необходим кредит, учитывайте конечную стоимость и внимательно читайте договор. Удостоверьтесь, что в соглашении отсутствуют дополнительные услуги, за которые придется платить. Так, компании часто навязывают страховку.

Если вы хотите перевести пенсию на карту, выбирайте банк, заключивший договор с ПФР. Уточнить эту особенность можно во время предварительной консультации.